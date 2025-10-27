Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El equipo femenino logró una gran victoria en Pamplona. URBAT

La defensa condena a un Urbat que muestra mejoras en su ataque

Los eibarreses cayeron 16-11 ante el Colegio Brains, el femenino ganó en Pamplona y el sénior B sufrió su primera derrota

Marcos Rodríguez

Eibar.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24

El Urbat cayó el sábado en su visita a Alcobendas por 16-11 ante el Colegio Brains, sumando un pleno de derrotas en este arranque liguero en la Segunda División Nacional. Pese al resultado abultado el duelo estuvo muy reñido, sobre todo en la segunda mitad. Sin embargo, en mal segundo cuarto lastró las posibilidades del Urbat, que se fue al descanso con un marcador desfavorable de 6-3. Esa brecha fue imposible de cerrar para los de Davide Cerchi, que son penúltimos del grupo sin puntuar.

Pese a la derrota, los eibarreses realizaron un partido bueno a nivel ofensivo con once tantos. Hasta ahora tan solo habían anotado seis goles en el primer partido y ocho en el segundo. Ahora toca trabajar en formar una defensa más sólida que permita así empezar a sumar puntos.

Por otro lado, el primer equipo femenino disputó un gran partido en Pamplona que le permitió vencer al Iruña 9802 por un ajustado 14-15, sumando otra victoria en la Primera División de Euskal Herria.

El sénior B sumó su primera derrota en la categoría masculina por 12-8 ante el Askartza B.

