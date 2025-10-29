Debabarrena Orfeoia viaja a Palencia para actuar en la iglesia de Villamuriel

A. ECHALUCE Eibar. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Debabarrena Orfeoia-DBOR prepara las maletas para su próxima parada musical, el 1 de noviembre, a las 19.00, ofrecerá un concierto en la Iglesia de Santa María la Mayor de Villamuriel de Cerrato, un templo de referencia en la provincia de Palencia. El programa será variado y multilingüe –con piezas en euskera, latín e inglés, además de otras lenguas– y promete alguna sorpresa para el público local, según avanza la organización.

El recital sitúa a la formación guipuzcoana en uno de los escenarios con mayor encanto patrimonial de la comarca del Cerrato, cuya iglesia gótica-cisterciense es conocida por su imponente nave y acústica. Para la agrupación, será una oportunidad de tender puentes culturales entre el Bajo Deba y Palencia con un repertorio que transita de lo sacro a lo popular, con arreglos corales que buscan cercanía y emoción.

Debabarrena Orfeoia es un proyecto joven y comunitario. Surgió en 2016 tras un llamamiento público –difundido en redes sociales y prensa local–, para formar una agrupación coral abierta en la comarca del Bajo Deba; su puesta de largo llegó ese mismo año en el Coliseo Antzokia de Eibar. Desde entonces, el coro ha desarrollado una actividad estable de conciertos y giras, con salidas a Castilla y León (León, Torneros de la Valdería y Sahagún, entre otras plazas). El programa de Villamuriel combinará piezas en euskera –que vertebran la identidad del coro–, con clásicos del repertorio latino e incursiones en el ámbito anglosajón, además de obras en otras lenguas europeas, con arreglos pensados para resaltar la sonoridad del espacio y ofrecer contrastes dinámicos. La intención de DBOR es acercar la música coral a públicos diversos, manteniendo una línea de divulgación y proximidad que ha guiado su trayectoria desde su creación. La actuación de este 1 de noviembre, fecha festiva y de alta actividad cultural en Castilla y León, refuerza la proyección de Debabarrena Orfeoia fuera de Gipuzkoa y amplía su red de colaboraciones.