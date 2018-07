Cuarentonas a tope de marcha La tamborrada de mayores adelantó ayer su horario para celebrarse por la tarde, y cumplió una nueva edición recorriendo el barrio de Amaña al son de las melodías propias de esta fiesta. / FOTOS: FÉLIX MORQUECHO Una agenda apretada llena de ambiente las fiestas del barrio de Amaña FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Domingo, 8 julio 2018, 00:14

Las camisetas de algunas cuadrillas llamaban a disfrutar del barrio, «no vivir en Amaña, ¡vivir Amaña!» apuntaba uno, y son muchos los que se han sumado a la causa. Algunos relojes no funcionan del todo estos días y hay quien no distingue bien la noche del día, porque la celebración está en la calle y no hay tiempo que perder.

La comisión de fiestas celebra su 40 aniversario, pero convertirse en cuarentones no le ha sentado nada mal. Josean Alberdi 'Goma' se ha empeñado en elaborar un programa aún mejor, y mimar las citas que se repiten cada año. Ha habido tiempo para acordarse de quienes le acompañaron en sus inicios hace cuatro décadas, y también están los que en estos días arriman el hombro para echar un cable a un 'Goma' omnipresente. Pero el resto de vecinos también ha salido a la calle para ofrecer la mejor recompensa que puede tener un organizador, la participación.

11 00. Misa en recuerdo de los difuntos. 12 00. Caldo y chorizo. 12 30. Tamborrada infantil con la txaranga Irulitxa. 14 30. Bocadillos y refrescos para todos los niños participantes en la tamborrada. 15 00. Comida popular organizada por 'Alas para Aroa' y Amaña es la caña. 18 00. Deporte rural con Inaxio Perurena e Iñigo Jiménez en el levantamiento de piedra y los Mugertza en el corte de tronco. 19 00. Jotas navarras y chorizada popular. 20 00. Entrega de premios a gente del barrio de mano de la asociación Amaña es la caña. 20 30. Música disco, pop y rock de los años 70, 80 y 90.

Las noches de Amaña tienen algo especial y lo empezaron a demostrar desde el viernes, con cientos de jóvenes que se animaron a disfrutar de los bares y los conciertos. La música hizo vibrar el escenario de la plazoleta hasta pasadas las cuatro de la madrugada.

Con pocas horas de sueño algunos llegaban ayer a por una paella reponedora. Salieron unas 350 raciones en la comida popular más dispersa del año. Son muchas las cuadrillas que recogen sus platos y llenan las sociedades de Amaña. El resto cogieron las mesas y sillas dispuestas por la organización y se distribuyeron buscando la sombra como condición necesaria. El calor que hacía duro aguantar al sol se acabaría con el paso de las horas. A pesar de la amenaza de lluvia, la novedad de esta edición fue la celebración de la tamborrada de adultos en horario de día. Amaña dio la bienvenida a sus compañías como arranque de una tarde-noche llena de buen humor y de ganas de disfrutar aún de las fiestas.

Perurena, jotas y comida

El caldo y el chorizo serán los ingredientes para recuperar a aquellos que se acerquen a Amaña a mediodía de hoy. La fiesta pasa factura pero no hay tiempo que perder antes de que acabe el fin de semana y por eso los tambores volverán a tomar las calles, esta vez en la tamborrada infantil. También habrá una comida popular organizada por la asociación 'Alas para Aroa' y 'Amaña es la caña' con tickets a 10 euros.

Por la tarde el deporte rural tendrá protagonismo con el reconocido harrijasotzaile Inaxio Perurena, y el eibarrés Iñigo Jiménez. También los Mugertza acudirán nuevamente a Amaña en una recta final de fiestas en la que las jotas y los ritmos de baile pondrán el broche.