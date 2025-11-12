La creatividad del cartel recoge iconografía gastrónomica y lo más típico de la fiesta

A. E. EIBAR. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

La presentación del programa incluyó también el fallo del Concurso de Cartel Anunciador Sanandresak Eibarren, que este año ha evidenciado de nuevo el tirón creativo de las fiestas.

El jurado, formado por Natalie Garrido, Iratxe Barruetabeña, Ane Ferrer y Leire Kareaga,otorgó el primer premio en la categoría de adultos a Victoria De Arce Guerrero (23 años, Molina de Segura, Murcia) por el cartel titulado La tradición se sabore, una propuesta que fusiona iconografía gastronómica y ambiente festivo como síntesis del espíritu de San Andrés. En la categoría de jóvenes nacidos entre 2010 y 2013, el premio fue para Lennon Franko Martínez (15 años) con "San Andrés barazkiduna", mientras que en la categoría hasta 2014 el reconocimiento recayó en Anas Jebari Benslaiman (9 años), autor de Piper lehiaketa. En total participaron 38 adultos, 19 jóvenes de 11 a 14 años y 36 niños y niñas de hasta 10 años, confirmando el relevo generacional de la imagen festiva.La ausencia de la feria ganadera, instalada en los últimos años en la calle Fermín Calbetón marcará inevitablemente esta edición de San Andrés, pero el Ayuntamiento insiste en que el programa mantiene «toda lsu esencia» .