El Corte Inglés acelera la venta del edificio de Eibar y pone precio y condiciones

El futuro del antiguo edificio de El Corte Inglés en la calle Ego-gain podría empezar a despejarse antes de que termine el año. La compañía tiene previsto trasladar al Ayuntamiento de Eibar las condiciones y el precio por los que estaría dispuesta a vender el inmueble, un paso largamente esperado tanto por el Consistorio como por el comercio local. En un primer momento, la intención municipal pasaba por adquirir solo una parte del edificio, la zona colindante con Armeria Eskola. Sin embargo, desde la firma han manifestado su interés en desprenderse de la totalidad del inmueble, lo que abre un escenario nuevo: o compra total o, en caso contrario, ninguna operación. «A partir de conocer las condiciones de venta procederemos a negociar la compra del edificio. Nuestro interés inicial era comprar una parte, pero El Corte Inglés nos ofrece la venta del conjunto del inmueble», señalan desde el Ayuntamiento.

El proceso no ha estado exento de sobresaltos. Las conversaciones se vieron de facto congeladas tras la destitución de Gastón Botazzini como consejero delegado de El Corte Inglés. El argentino, nombrado en julio de 2024 como primer primer ejecutivo extranjero del grupo, dejó el cargo por las discrepancias estratégicas surgidas con las principales familias accionistas. Con su salida, los contactos entre Madrid y Eibar quedaron en suspenso a la espera de nuevos interlocutores.

Con los recientes nombramientos en la cúpula del holding y la reactivación de su división inmobiliaria, las conversaciones se han retomado. La firma Real Estate de El Corte Inglés ya ha trasladado al Ayuntamiento su disposición a vender el inmueble eibarrés, y el siguiente paso será concretar negro sobre blanco las condiciones económicas y jurídicas de la operación.

Mientras tanto, el edificio permanece vacío, sin uso definido y con sus persianas bajadas en pleno eje comercial de la ciudad. Vecinos y comerciantes de la zona lamentan que «un edificio tan emblemático siga cerrado» y reclaman «que se devuelva la vida al corazón comercial de la ciudad». La imagen de un gran volumen en desuso, en un entorno que lucha por reforzar su actividad, se ha convertido en símbolo de una transformación urbana pendiente. La operación tiene, además, una dimensión estratégica clara. El Gobierno Vasco concedió 2,7 millones de euros, dentro de la figura de Zona de Atención Preferente (ZAP), para habilitar en Eibar un museo que sirva de referencia al patrimonio industrial y artístico local. Desde el área de Cultura municipal recuerdan que la ciudad atesora un legado único: desde los talleres armeros y la industria metalúrgica hasta el arte del damasquinado y el diseño de producto, pasando por firmas históricas vinculadas a bicicletas, herramientas, electrodomésticos o instrumentos singulares. «Sería un espacio ideal para un proyecto museístico o cultural que consolidase el eje central de la ciudad», apuntan, subrayando que un gran equipamiento cultural en Ego-gain podría funcionar como motor de dinamización económica, atracción de visitantes y refuerzo de la identidad eibarresa. La posibilidad de concentrar en un solo inmueble expositivo colecciones, fondos históricos y propuestas contemporáneas de creación local resulta especialmente atractiva para los responsables culturales. En este contexto, El Corte Inglés se ha convertido en mucho más que un simple edificio vacío. Es, para muchos, un tablero donde se juegan varias partidas a la vez: la instalación de un museo a pie de calle, la puesta en valor del patrimonio industrial, la regeneración urbana del centro a Amaña y la capacidad del municipio para aprovechar las oportunidades de financiación externa.

Por ahora, el margen de maniobra del Ayuntamiento sigue condicionado por la propiedad. La voluntad municipal de avanzar hacia un uso público del edificio es clara, pero sin una oferta concreta de venta no puede cerrarse ningún compromiso. En palabras del alcalde, Jon Iraola, «el edificio tiene un enorme valor urbano y sentimental para Eibar. Nos gustaría que pudiera recuperar vida con un uso público, pero la iniciativa no depende solo de nosotros», reconoce. Los próximos días serán determinantes para saber si las expectativas cristalizan en una negociación real. Si las condiciones que plantee la compañía se ajustan al marco económico y competencial del Ayuntamiento, se abriría la puerta a una operación que podría marcar la próxima década urbanística y cultural de la ciudad. Si no, el gran inmueble de Ego-gain seguirá, por ahora, en esa incómoda tierra de nadie: con un enorme potencial, pero atrapado entre los tiempos de la administración y la estrategia empresarial.