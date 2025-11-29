Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Corte diurno de la carretera Eibar-Elgoibar, el martes y el miércoles, por tala y poda

A.E.

EIBAR.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:25

La Diputación ha anunciado que la carretera GI-2639, entre Eibar-Elgoibar, permanecerá cerrada al tráfico durante el día 1 y el 2 de diciembre, entre las 8.30 y las 17.00 horas, debido a trabajos de limpieza de vegetación y tala de árboles en uno de sus puntos más sensibles. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha anunciado que el corte será total a la altura del punto kilométrico 6,8, sin posibilidad de paso alternativo, y recomienda desvíos por Elgeta y Bergara. Los trabajos forman parte de las labores habituales de conservación de la institución foral

