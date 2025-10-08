Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El Plan contempla mejorar los accesos a la estación de tren y al Paseo de Igualdad, en Amaña. ECHALUCE

Eibar

El convenio Made in Eibar impulsará el turismo y el comercio junto la mejora de la accesibilidad

Un millón de euros (2025–2027) para crear una oficina de turismo, producto propio, visitas guiadas y mejora de accesos

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:28

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Eibar ha aprobado el convenio con el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco para desplegar el ... programa Made in Eibar, una estrategia de ciudad que busca diversificar la economía local a través del turismo y el comercio. El acuerdo fija una aportación autonómica de 1.000.000 euros con un calendario de transferencias de 300.000 euros este año, 500.000 euros el próximo año y de 200.000 en 2027, vinculada a un paquete de actuaciones concretas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  2. 2 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  6. 6

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  7. 7 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  8. 8 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  9. 9

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El convenio Made in Eibar impulsará el turismo y el comercio junto la mejora de la accesibilidad

El convenio Made in Eibar impulsará el turismo y el comercio junto la mejora de la accesibilidad