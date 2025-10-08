El convenio Made in Eibar impulsará el turismo y el comercio junto la mejora de la accesibilidad

El Pleno del Ayuntamiento de Eibar ha aprobado el convenio con el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco para desplegar el ... programa Made in Eibar, una estrategia de ciudad que busca diversificar la economía local a través del turismo y el comercio. El acuerdo fija una aportación autonómica de 1.000.000 euros con un calendario de transferencias de 300.000 euros este año, 500.000 euros el próximo año y de 200.000 en 2027, vinculada a un paquete de actuaciones concretas.

Según defendió el área proponente, el convenio recoge, entre otras medidas, la implantación de una oficina de turismo, la creación de producto turístico, nuevas visitas guiadas, visitas virtuales y autoguías y mejoras de accesibilidad turística. «Es un impulso para pasar de acciones puntuales a una estrategia integral y transversal», subrayó el equipo de gobierno, que enmarcó la iniciativa en los fondos ZAP y en un trabajo coordinado con Cultura, Ego Ibarra, Deportes, Urbanismo y otros departamentos municipales (Euskera, Igualdad y Medio Ambiente).

Made in Eibar no se queda en el pasado industrial: industria, arte-cultura-historia, naturaleza y deporte son los cuatro ejes que articularán el relato y la oferta, expuso el Departamento de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación. La hoja de ruta prevé conectar empresa, formación e innovación (con agentes como Armería Eskola o Tekniker), reforzar el museo y el relato industrial con perspectiva de género y euskera, mejorar señalética y conexiones naturales (Arrate, Pagaburu-Kortabarria) y utilizar el deporte como hilo conductor del carácter eibarrés.

Limpieza, en el debate

Los grupos anunciaron su voto favorable al convenio, si bien desde la oposición se plantearon dudas sobre prioridades y plazos. Se preguntó qué actuaciones concretas se ejecutarán con los 300.000 euros de este año y si «dará tiempo» a realizarlas en el trimestre restante.

También se cuestionó la planificación de la oficina de turismo –con menor dotación el próximo ejercicio y la principal partida en 2027–, y se reclamó «poner el foco» en limpieza urbana, chicles en pavimentos, pintadas y ruido para que la ciudad resulte realmente atractiva al visitante. «El turismo necesita calles limpias y accesibles; no basta con promocionar la marca si la primera impresión al entrar en Eibar no acompaña», se indicó desde la oposición municipal.

El gobierno local replicó que Made in Eibar es un proyecto tractor y transversal que no sustituye a otras políticas, y recordó que está en marcha un plan específico contra grafitis, hidrolimpiezas y el PEMUS (Plan de Movilidad) para reducir tráfico y emisiones. «Este convenio encaja con actuaciones en curso y abre una etapa para estructurar la oferta y captar visitantes y gasto, con retorno para el comercio y la hostelería», resumieron.

El debate se produjo en una sesión con marcado carácter ZAP, en la que también se abordaron otros acuerdos de accesibilidad y movilidad ligados al plan autonómico. Entre ellos, el convenio con Euskal Trenbide Sarea (ETS) para la mejora de la estación en Amaña y la instalación de un ascensor que conectará Torrekua con el Paseo de la Igualdad/Amañá, una demanda histórica del barrio.

Los grupos coincidieron en que la financiación supramunicipal responde a necesidades acumuladas y permitirá liberar recursos locales para otros proyectos, si bien se insistió en que «el dinero público es de todos» y exige priorizar y cuidar el mantenimiento frente a actos vandálicos.

Próximos pasos

Con el convenio ya aprobado, el Ayuntamiento avanzará en el despliegue de proyectos y la licitación de servicios: apertura de la oficina de turismo, diseño de producto, itinerarios y autoguías, mejoras de accesos y agenda de visitas también fuera de Untzaga. «Es un punto de partida para consolidar un modelo propio, Made in Eibar, que conecte nuestra industria, cultura y paisaje con una experiencia de calidad para residentes y visitantes», concluyeron desde el Gobierno municipal.