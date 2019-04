Muchos contactos mantenidos con la familia Zuloaga Retrato de la Condesa Mathieu de Noailles, de Ignacio Zuloaga. A.E. EIBAR. Domingo, 21 abril 2019, 00:11

Componentes de la Asociación Cultural Primeran realizaron una visita, en abril de 2018, a Pedraza (Segovia) en el objetivo de detectar oportunidades entre la familia Zuloaga, para instalar un museo en nuestra ciudad. Los miembros de Primeran subrayan la importancia del apellido Zuloaga internacionalmente, por lo que comenzaron a trabajar la posibilidad de que alguna rama de la familia Zuloaga cediese obra para un museo en Eibar. Con este viaje a Pedraza de un grupo de eibarreses se sondeó el interés de una parte de la familia. En octubre se realizó un segundo viaje, esta vez a Segovia, contactando con los herederos de Daniel Zuloaga y con el principal coleccionista de su obra. Por indicación de los descendientes de Daniel Zuloaga, el equipo de Primeran entró en contacto con la Fundación Zuloaga. Esta entidad no vio viable un museo de Bellas Artes en Eibar en las circunstancias actuales; sugiriendo -en cambio- realizar conjuntamente un proyecto de museo que recoja la historia de la familia, los procesos creativos de los miembros de la misma, así como de sus principales colaboradores en cada época y disciplina artística; también sugieren la enorme importancia de la eibarresa torre Kontadorekua como centro de investigación, formación y colección museográfica. Ante la sintonía entre ambos promotores, Primeran y Fundación Zuloaga deciden unir fuerzas para presentar un proyecto de Museo Zuloaga - Centro de Creatividad Internacional en Eibar, que reúna los ejemplos de creatividad del pasado en Eibar y las mejores prácticas internacionales en creatividad actualmente; «un proyecto pionero», no solo porque no hay 'museos de creatividad' ni centros que abarquen la creatividad en su conjunto; que reúnan las misiones museísticas, turísticas, investigadoras, educativas y formativas.

La Fundación Zuloaga está en condiciones de aportar un equipo de trabajo y un grupo de autores suficientes con un bagaje académico sobre los Zuloaga. En este sentido, la fundación aportaría al proyecto dos libros de investigación en los que están trabajando sus expertos, el libro 'El verdadero Ignacio Zuloaga' y el libro 'Catálogo razonado de las pinturas de Ignacio Zuloaga'. También se trata de conseguir la cesión de obras de arte, documentos y objetos 'museables' (de propiedad de la Fundación Zuloaga, de la familia Suárez-Zuloaga y de otras entidades amigas de la Fundación Zuloaga) suficientes para rellenar un espacio de unos 800-1.000 metros musealizados. Con motivo de la exposición de mayo, en el Museo Bellas Artes, de Bilbao, los miembros de Primeran van a reforzar las gestiones, para conseguir la búsqueda de un mayor número de obras con el fin de buscar cesiones de coleccionistas.

Junto a ello, se plantea la organización de una serie de actividades previas, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Ignacio Zuloaga, para 2020. En principio, se plantea para el día 29 de junio la organización de un homenaje a Ignacio, por parte de la comunidad gitana a las que tanto pintó el autor eibarrés. Posteriormente, se tratan de organizar conferencias, debates y otras acciones que refuercen la difusión de una marca internacional, Zuloaga, patrimonio de todos los eibarreses.