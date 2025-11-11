La construcción de una rampa hace que se recogan firmas

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Mientras avanza la modernización energética, una segunda intervención proyectada sobre el mismo ámbito ha encendido las alarmas del grupo Ipuruako Merkatu Plaza (IMP). La asociación presenta una moción al Ayuntamiento, tras sacar a licitación un proyecto de rampa que supondría la desaparición de la plazoleta situada frente al mercado, sin haber contado —aseguran— con la participación del propio IMP. Ante esta situación, han anunciado el inicio de una recogida de firmas para reclamar la paralización inmediata del proyecto.

IMP recuerda que el conjunto formado por las viviendas, los jardines, el mercado y la escuela Romualdo Galdós está protegido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Eibar y cuenta, además, con un informe de la Dirección de Patrimonio Cultural y del Centro de Patrimonio Cultural Vasco. Para la asociación, intervenir con una rampa que destruye la plazoleta rompe la coherencia urbanística, el eje visual y la simetría del conjunto, y vulnera el espíritu de protección ya reconocido a nivel municipal y en tramitación autonómica.

MP subraya que existe un proyecto previo de ascensor, encargado y financiado por el Ayuntamiento en 2022, alineado con el proceso de participación ciudadana impulsado con el grupo EMUN. Ese diseño, señalan, garantiza la accesibilidad tanto al edificio como a la plazoleta y contempla dos rampas en los jardines, pero respetando el jardín central y sin destruir el espacio abierto actual.

La asociación concluye que el proyecto actual «no respeta el patrimonio» y exige detener el procedimiento de licitación.. Fuentes municipales señalan que «el proyectono es definitivo. Las rampas fueron solicitadas por unos vecinos».