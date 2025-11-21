El Consistorio ultima el proyecto del primer ascensor público de Jardiñeta

El Ayuntamiento de Eibar ha dado un paso decisivo para resolver uno de los problemas históricos de Jardiñeta: sus fuertes desniveles y la dificultad ... de acceso a las viviendas. El Consistorio inauguró un parking de vehículos, bajo un acuerdo PSE y PNV, y ahora está ultimando los detalles técnicos y administrativos para poner en marcha la instalación del primer ascensor exterior que dará servicio a los portales 33 y 35, un proyecto largamente demandado por el vecindario y que marcará «un antes y un después» en la accesibilidad del barrio.

La actuación, incluida en las cuentas municipales de 2025, cuenta con un presupuesto aproximado de un millón de euros y un plazo de ejecución de unos ocho meses. Sin embargo, el inicio de las obras se verá desplazado a 2026, ya que el gobierno municipal trabaja en estos momentos para resolver las afecciones que la obra del primer ascensor genera en alguna vivienda del entorno, condición indispensable para poder licitar los trabajos.

En la actualidad, el bloque 29-31 dispone de acceso rodado directo desde un pequeño aparcamiento, y desde ahí se puede llegar a los portales 33-35 mediante unas escaleras que salvan un desnivel de 7,70 metros. Estos últimos no cuentan con acceso rodado: sólo se puede llegar a ellos a pie y a través de tramos de escaleras, una situación especialmente complicada para personas mayores, con movilidad reducida o familias con carros de compra y cochecitos.

El proyecto, redactado por la firma Injelan y enmarcado en el plan de mejora de la accesibilidad en Eibar, contempla, en su solución completa, la instalación de dos ascensores, uno al pie de la antepuerta de cada bloque, comunicados entre sí y con la calle Jardiñeta. El primer ascensor, ahora en fase de impulso, dará servicio a los portales 33 y 35. El segundo, que se ejecutará en una fase posterior, completará la conexión vertical para los portales 29 y 31.

Las alturas a salvar serán de 10,25 metros para el ascensor inferior y 7,50 metros para el superior, con cabinas de 630 kilos de capacidad (equivalente a 8 personas). Tanto los caminos peatonales como las estructuras de los ascensores quedarán empotrados en el terreno, de manera que se integren en el entorno urbano y se reduzca su impacto visual.

El alcalde Jon Iraola ha subrayado el carácter estratégico de esta intervención. «Queremos que todos los bloques tengan las mismas oportunidades de accesibilidad. Este es un proyecto de barrio, pero también de ciudad», ha señalado, recordando que la complicada orografía de Jardiñeta ha sido «uno de los principales retos» para sus residentes durante años.

Afecciones sobre una casa

Iraola ha destacado, además, que este primer ascensor se suma a la reciente ampliación y mejora del aparcamiento del barrio, reforzando el compromiso del equipo de gobierno con la mejora de las condiciones de vida en los barrios eibarreses. «En el caso de Jardiñeta, la instalación de este primer ascensor supondrá una clara mejora de la accesibilidad de las viviendas de muchos vecinos y vecinas, y se suma a la mejora del aparcamiento, lo que evidencia nuestro compromiso con una ciudad más inclusiva y cómoda para todos y todas», ha afirmado.

Por su parte, el concejal de Obras, Pedro Escribano, ha detallado el momento en el que se encuentra el proyecto. «Estamos cerrando los últimos aspectos administrativos y técnicos para poder licitar la obra, ya que la misma tiene afecciones en alguna vivienda del entorno del primer ascensor que es preciso solventar antes de iniciar los trámites de licitación», ha explicado.

Escribano prevé que los trabajos puedan comenzar entrado ya 2026, y recalca que este primer ascensor será «solo el inicio de una intervención más amplia, que continuará en una segunda fase destinada a los portales 29-31, completando así la solución integral prevista para todo el conjunto residencial».

Para poder ejecutar las obras, el proyecto prevé también la habilitación de un camino provisional de acceso para maquinaria y personal, que partirá del aparcamiento situado al norte de los bloques 29-31 y llegará hasta la parte trasera del edificio número 15 de Jardiñeta.