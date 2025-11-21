Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El barrio de Jardines experimentará mejoras en accesibilidad.

Eibar

El Consistorio ultima el proyecto del primer ascensor público de Jardiñeta

Dará servicio a los portales 33 y 35, y se prevé que las obras arranquen entrado el próximo año

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

El Ayuntamiento de Eibar ha dado un paso decisivo para resolver uno de los problemas históricos de Jardiñeta: sus fuertes desniveles y la dificultad ... de acceso a las viviendas. El Consistorio inauguró un parking de vehículos, bajo un acuerdo PSE y PNV, y ahora está ultimando los detalles técnicos y administrativos para poner en marcha la instalación del primer ascensor exterior que dará servicio a los portales 33 y 35, un proyecto largamente demandado por el vecindario y que marcará «un antes y un después» en la accesibilidad del barrio.

