El Consistorio reactiva las ayudas a empresas que contraten a desempleados

El Ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha su programa de ayudas a la contratación dirigido a empresas radicadas en la ciudad que incorporen ... a personas desempleadas a sus plantillas. La convocatoria, que se desarrolla en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, cuenta este año con un presupuesto de 275.000 euros y tiene como objetivo impulsar la inserción laboral y apoyar al tejido empresarial eibarrés.

De ese montante total, 221.249 euros proceden de Lanbide, mientras que los 53.751 euros restantes los aporta el propio Ayuntamiento. Además, la partida podría incrementarse hasta en un 20% si, una vez agotado el crédito inicial, quedaran solicitudes sin atender y el Consistorio aprueba ampliar los fondos.

El alcalde, Jon Iraola, subraya la importancia de esta línea de apoyo para la economía local. «Estas ayudas son una herramienta eficaz para seguir impulsando el empleo en Eibar y apoyar al tejido empresarial local. En los últimos años hemos comprobado que este programa funciona: ayuda a las empresas a crecer y ofrece nuevas oportunidades laborales a las personas desempleadas. Nuestro compromiso es mantener y reforzar estas iniciativas que contribuyen al desarrollo económico y social de la ciudad».

En esta dirección, podrán acogerse a las subvenciones personas físicas o jurídicas de naturaleza privada con centro de trabajo y actividad económica en Eibar. La ayuda se concederá siempre que los contratos supongan creación neta de empleo respecto a la plantilla media de los seis meses previos, y que se realicen conforme al convenio colectivo del sector correspondiente. Cada empresa podrá obtener subvención para un máximo de cuatro contratos.

En cuanto a las personas contratadas, deberán cumplir varias condiciones: estar empadronadas en Eibar, como mínimo, desde el 1 de enero encontrarse en situación de desempleo e inscritas y de alta como demandantes de empleo en Lanbide el día anterior al inicio del contrato; y no mantener relación de parentesco hasta segundo grado con la persona empresaria o cargos directivos de la empresa. Tampoco se subvencionará la contratación de quienes ya hayan sido contratadas por la misma empresa con ayudas de convocatorias anteriores.

Dos modalidades: contratos indefinidos y sector de espectáculos. El programa distingue dos tipos de contratos subvencionables. Por un lado, se incentivan los contratos indefinidos a jornada completa o parcial, siempre que la parcialidad sea, como mínimo, del 50%. Estos contratos deberán tener una duración mínima de 12 meses, formalizarse como indefinidos e iniciarse dentro del año.

Refuerzo a colectivos

Por otro lado, se apoyan específicamente los contratos de duración determinada para artistas y personal técnico y auxiliar en espectáculos públicos, también a jornada completa o con una parcialidad mínima del 50%. En este caso, la duración mínima será de tres meses, con un periodo subvencionable de entre tres y seis meses, y el contrato deberá igualmente iniciarse este año. Con esta segunda modalidad, el Ayuntamiento busca aliviar la situación de un sector especialmente sensible a la estacionalidad y a la precariedad laboral. Los contratos indefinidos a jornada completa podrán recibir una ayuda de 8.000 euros, cantidad que se reducirá proporcionalmente en caso de jornada parcial. En todo caso, la subvención no podrá superar el 75% de los costes salariales anuales de la persona contratada, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa.

La ayuda puede incrementarse hasta 10.000 euros cuando la persona contratada sea perceptora, titular o beneficiaria de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o del Ingreso Mínimo Vital (IMV), desempleada de larga duración, menor de 35 años o mayor de 55. Además, en todos los supuestos, las cuantías se aumentarán en un 10% adicional si la persona contratada es mujer, introduciendo así un componente de acción positiva para reducir la brecha de género en el empleo.

En el caso de los contratos temporales en el ámbito de los espectáculos, la ayuda máxima será de 6.000 euros para contratos a jornada completa de seis meses o más, reduciéndose proporcionalmente si la duración o la jornada son inferiores. La subvención podrá llegar a 7.500 euros cuando la persona contratada pertenezca a los colectivos con mayores dificultades de inserción (perceptoras de RGI o IMV, desempleadas de larga duración, menores de 35 años o mayores de 55), y en este bloque también se aplicará el incremento del 10% cuando se contrate a mujeres.

Plazos y forma de solicitud

El plazo para presentar solicitudes está abierto y permanecerá vigente hasta el 16 de enero del próximo año. Las empresas interesadas deberán tramitar las solicitudes exclusivamente por vía electrónica, a través de la página web municipal (eibar.eus), donde también están disponibles las bases completas de la convocatoria y la documentación que es necesario adjuntar.

Con la reactivación de estas ayudas, se refuerza la apuesta por las políticas activas de empleo, poniendo el foco tanto en el apoyo al empresariado local como en la mejora de las oportunidades laborales de las personas desempleadas del municipio, especialmente de quienes se encuentran en situación más vulnerable.