El Consistorio compra 28 hectáreas en Urko para recuperar el bosque autóctono

El Ayuntamiento de Eibar ha dado un nuevo paso en su estrategia de recuperación ambiental con la adquisición de un terreno de 28,18 ... hectáreas en las faldas del monte Urko. La operación, valorada en 73.005,80 euros –incluido el arbolado–, permitirá incorporar al patrimonio municipal una superficie de alto valor ecológico que será destinada a la recuperación del bosque autóctono y a la mejora de la biodiversidad del entorno natural de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio, el objetivo es claro: avanzar hacia un Eibar «más verde, más vivo y mejor preparado» para afrontar los efectos del cambio climático, a través de una gestión activa de sus montes y de la restauración de ecosistemas forestales degradados o empobrecidos.

Plan de Acción por el Clima

La compra de esta parcela se integra en la hoja de ruta marcada por el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de Eibar 2022-2030. Este documento recoge diversas medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar las consecuencias del calentamiento global, entre ellas la adquisición de terrenos para la recuperación del bosque autóctono y la restauración de ecosistemas forestales.

En este marco, el Consistorio apuesta por sustituir paulatinamente superficies forestales poco diversas por formaciones de especies propias del territorio, mejor adaptadas al medio, más resistentes ante episodios climáticos extremos y con mayor capacidad para albergar fauna, proteger el suelo y almacenar carbono. «El monte Urko tiene un enorme valor ecológico, paisajístico y simbólico para Eibar, y es lógico que forme parte de nuestra estrategia contra el cambio climático», subrayan desde el área de Medio Ambiente. «Cada hectárea recuperada es un paso hacia un Eibar más verde».

El alcalde Jon Iraola ha destacado la relevancia de esta operación tanto en términos ambientales como sociales. «Cada hectárea que recuperamos con especies autóctonas es un paso más hacia un Eibar más verde, más vivo y mejor preparado para afrontar los efectos del cambio climático» ha señalado.

A su juicio, actuaciones como esta no solo generan beneficios ecológicos, sino que mejoran directamente la calidad de vida de la ciudadanía «al garantizar un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futura». Iraola ha enfatizado también el componente identitario del proyecto. «Urko es un símbolo de identidad para Eibar, y creemos que su conservación y recuperación ecológica deben ser también una oportunidad para educar y sensibilizar. Queremos que los eibarreses y eibarresas sientan orgullo de vivir en un municipio que protege su entorno natural y que entiende que la transición ecológica no es una opción, sino una necesidad compartid».

Adecuar los senderos

El proyecto no se limita a la plantación de árboles. La iniciativa contempla también la apertura y adecuación de senderos naturales que faciliten el acceso al entorno y permitan disfrutar del paisaje de forma ordenada y respetuosa.

La idea es combinar la recuperación ecológica con el uso social del monte, promoviendo actividades de ocio sostenible, paseo y contacto directo con la naturaleza. Además, se prevé organizar jornadas de voluntariado ambiental en las que la ciudadanía pueda participar en tareas de plantación, mantenimiento y seguimiento de la evolución del bosque. «Queremos que los y las eibarresas sientan estos espacios como suyos, participen en su cuidado y comprendan el valor que tiene preservar nuestros montes y bosques», explica la concejala de Medio Ambiente, Eva Juez Garmendia. «La restauración ecológica no se hace solo desde los despachos: necesita manos, participación y una ciudadanía implicada».

Con 50 hectáreas compradas

La nueva adquisición se suma a otras operaciones recientes del Ayuntamiento en el mismo entorno. En 2023, el Consistorio compró el caserío Pagaegikorta y sus pertenecidos, una finca que incluye 23,5 hectáreas situadas en una zona muy visitada, de alto valor paisajístico y enclavada dentro de un corredor ecológico esencial para numerosas especies.

La parcela adquirida ahora es colindante con esos terrenos, de modo que Eibar pasa a disponer de más de 50 hectáreas continuas en el monte Urko.

Esta masa de suelo municipal abre la puerta a una restauración ecológica a escala de paisaje: recuperación del bosque autóctono, mejora de la conectividad para la fauna, control de la escorrentía y la erosión, aumento de la captación de carbono y refuerzo del valor paisajístico del entorno. «En un contexto de cambio global y crecientes afecciones climáticas, esta actuación supone un paso más hacia la recuperación de parcelas de bosque autóctono que cumplen una importante función protectora y ecológica», recalca la concejala Eva Juez.

Para llevar a cabo la adquisición, el Ayuntamiento de Eibar ha contado con una subvención de 23.154,30 euros procedente del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Finalmente, el Consistorio ha solicitado otra ayuda al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco para el conjunto del proyecto de recuperación del bosque autóctono, que incluye la compra del terreno y las posteriores actuaciones de restauración. La compra de estas 28,18 hectáreas en las faldas de Urko refuerza, en definitiva, una línea de trabajo que Eibar viene desarrollando.