El Ayuntamiento adquiere nuevos espacios del monte Urko para la recuperación de la biodiversidad.

Eibar

El Consistorio compra 28 hectáreas en Urko para recuperar el bosque autóctono

El coste de la operación alcanza los 73.005,80 euros y persigue lograr la recuperación ecológica así como el uso social del monte

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17

El Ayuntamiento de Eibar ha dado un nuevo paso en su estrategia de recuperación ambiental con la adquisición de un terreno de 28,18 ... hectáreas en las faldas del monte Urko. La operación, valorada en 73.005,80 euros –incluido el arbolado–, permitirá incorporar al patrimonio municipal una superficie de alto valor ecológico que será destinada a la recuperación del bosque autóctono y a la mejora de la biodiversidad del entorno natural de la ciudad.

