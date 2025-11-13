El Consistorio basa su alegación contra el parque eólico de Basalgo en una transición energética «equilibrada»
El Ayuntamiento ha celebrado este jueves dos reuniones informativas sobre el proyecto para los vecinos
Eibar
Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:00
El Ayuntamiento celebró este jueves dos reuniones municipales sobre el parque eólico de Basalgo, cerca del monte Illordo, en horario de mañana y tarde, con ... el objetivo de explicar a la ciudadanía las características esenciales del proyecto de Arena Power Solar 10, S.L.U. En ellas se detallaron la ubicación prevista de los cinco aerogeneradores, las dimensiones de las instalaciones, así como los principales impactos sobre el entorno natural y el paisaje, la red de caminos y las zonas de uso recreativo.
En la mesa presidencial se encontraron los concejales y técnicos del área de Medio Ambiente municipal. A lo largo de las explicaciones se incidió en el procedimiento administrativo, los plazos abiertos para la presentación de alegaciones y el marco normativo que regula este tipo de proyectos de energías renovables. Los corporativos subrayaron que «la transición energética es necesaria, pero debe ser también justa y equilibrada, garantizando que quienes debemos de convivir con estos proyectos seamos parte activa y beneficiaria de ellos». También se dijo que «la decisión final sobre la aprobación o no del parque eólico corresponde otra administración, concretamente a sus organismos competentes en materia energética y de industria».
El Ayuntamiento quiso así ofrecer un espacio de información directa y bilingüe, en el que las personas asistentes pudieran conocer de primera mano la propuesta y plantear preguntas y dudas. El formato de las sesiones, una desarrollada en euskera y otra en castellano, buscó garantizar que el contenido llegara al mayor número posible de vecinos.
