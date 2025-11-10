Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
La organización del concurso de cortometrajes posa con los premiados, tras el reparto de galardones.

Eibar

El concurso Asier Errasti corona a 'Violetas' y reafirma su apuesta por el cortometraje social

El segundo premio fue para 'La Mort'; animación para 'Pietra'; euskera, para 'Dinosauriak' y EITB para 'Donde duermen los pinos'

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

El Teatro Coliseo volvió a reunir los mejores cortometraje estatal con la clausura del XXVI Concurso Asier Errasti, organizado por el Ayuntamiento de Eibar ... y la asociación Plano Corto. Un palmarés compacto y coherente confirmó la vocación del festival por el riesgo, la diversidad y el compromiso con nuevas miradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

