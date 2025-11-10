El concurso Asier Errasti corona a 'Violetas' y reafirma su apuesta por el cortometraje social

El Teatro Coliseo volvió a reunir los mejores cortometraje estatal con la clausura del XXVI Concurso Asier Errasti, organizado por el Ayuntamiento de Eibar ... y la asociación Plano Corto. Un palmarés compacto y coherente confirmó la vocación del festival por el riesgo, la diversidad y el compromiso con nuevas miradas.

La nómina de ganadores dibuja también un mapa claro del talento que hoy marca el pulso del corto estatal. 'Violetas' está dirigido por Borja Escribano Mañana, cineasta madrileño que firma aquí su segundo cortometraje tras 'Exploradores'. Su trabajo se ha consolidado en el último año gracias a una cuidada factura técnica y a un enfoque humanista de la memoria LGTBI. El filme ha logrado, entre otros reconocimientos, el premio al mejor cortometraje nacional de ficción y el galardón Aragón TV en el Certamen de Bujaraloz, además del premio del jurado en el Festival Internacional de Vinaròs, logros que lo han situado en la órbita de los certámenes calificadores a los Goya y han confirmado a Escribano como una de las voces más prometedoras del nuevo cine de época.

Primer Premio 'Violetas' del cineasta madrileño Borja Escribano.

Segundo Premio 'La Mort' del lorquino Jesús Martínez.

Animación 'Pietra'.

Euskera 'Dinosaurioak'.

Premio EITB 'Donde duermen los pinos'.

Premio Eibar Desierto.

El segundo premio, 'La Mort', lleva la firma del lorquino Jesús Martínez 'Nota', uno de los nombres más sólidos del corto español reciente. Con una prolífica trayectoria —títulos como 'Porappé', 'La cena' o 'Todo es falso', salvo alguna cosa suman centenares de selecciones y decenas de galardones—, Martínez ha demostrado su capacidad para combinar humor negro, crítica social y dramático. 'La Mort' no solo conquista en Eibar: ha obtenido el máximo galardón en el festival Torre en Corto de Torrelavega, certamen calificador para los Goya, reforzando la posición del director en la carrera hacia la Academia y confirmando su maestría en relatos breves con interpretaciones memorables, como las de Luisa Gavasa y Pepa Aniorte.

En animación, 'Pietra' sitúa en primer plano a Cynthia Levitan, artista y animadora luso-española que ha hecho del stop motion una herramienta de delicada radicalidad política. La película, coproducción internacional, ha sido seleccionada en citas de referencia como BFI Flare o Cinanima y figura en el circuito de premios especializados, incluyendo nominaciones en los Sophia Awards portugueses y menciones en galardones como los Premios Fugaz al cortometraje español. Su mirada sobre la experiencia trans desde la ternura cotidiana consolida a Levitan como una de las creadoras más interesantes de la animación europea contemporánea.

El premio al mejor corto en euskera para 'Dinosaurioak' ratifica el peso específico de Koldo Almandoz, cineasta donostiarra con una trayectoria que transita entre el documental, la ficción y la experimentación. Presente durante años en festivales como Cannes (Semaine de la Critique), Rotterdam, San Sebastián o BAFICI, Almandoz vuelve al formato breve con una pieza incluida en el prestigioso catálogo Kimuak 2024, sello de calidad del cortometraje vasco. Este título dialoga con su filmografía anterior, siempre atenta a las ruinas, la memoria y las periferias culturales, y suma nuevos reconocimientos, consolidando su lugar como autor de culto dentro y fuera de Euskadi.

El Premio ETB a 'Donde duermen los pinos' conecta el palmarés eibarrés con otra de las carreras en ascenso del panorama estatal.

El corto, dirigido por Ed Antoja, ha destacado por su combinación de thriller rural, comentario social y sensibilidad ambiental. La cinta, escrita por Isabel Pastor y protagonizada por intérpretes como Ramón Barea y Almudena Amor, acumula selecciones en festivales nacionales e internacionales y acaba de alzarse con el Primer Premio en Plasencia Encorto, además de figurar entre los títulos señalados rumbo a los Goya 2026. Antoja, procedente del ámbito del documental y la no ficción, confirma con esta obra su solvencia como narrador de atmósferas y conflictos colectivos en espacios en apariencia silenciosos.

La confluencia de estas trayectorias convierte al XXVI Concurso Asier Errasti en algo más que un escaparate local: es un punto de cruce entre cineastas emergentes y autores consolidados, entre producciones con recorrido internacional y nuevas apuestas en euskera, animación y cine social.

El público que asistió a las funciones con una media alta de asistencia disfrutó de una radiografía del cortometraje contemporáneo: diverso en acentos, arriesgado en formas y firmemente anclado en las urgencias políticas, afectivas y culturales de nuestro tiempo, aunque el Premio Eibar se declaró desierto

Para nuestra ciudad, el certamen se reafirma como herramienta estratégica: acerca a la ciudadanía obras que ya dialogan con las principales plataformas festivales del país, sitúa a la ciudad en conversaciones profesionales de primer nivel y mantiene vivo el espíritu de Asier Errasti, respaldando un cine que mira de frente la realidad.