El Coliseo se convierte este viernes en sala de vistas con la representación de 'Juicio al extranjero'
La compañía teatral Barandi producciones plantea la gran pregunta que vertebra toda la función y que el público deberá responder
Eibar
Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:57
El Teatro Coliseo se transformará este viernes en una singular sala de vistas con la representación de 'Juicio al extranjero', una propuesta escénica 100% participativa ... en la que el público será invitado a revisar colectivamente el célebre crimen cometido por el protagonista de la novela 'El extranjero', de Albert Camus, convirtiendo el escenario en un tribunal y la platea en un jurado popular. La escenificación transcurre de 21.30 a 22.20 horas.
La compañía Barandi producciones plantea una gran pregunta que vertebra toda la función y que el público deberá responder: ¿fue un asesinato premeditado o un acto fortuito? Lejos del teatro en el que el espectador se limita a observar desde la butaca, 'Juicio al extranjero' sitúa a los asistentes en el centro del dispositivo escénico, guiados en todo momento por los actores y actrices, que les acompañarán en la construcción del juicio: escuchar los hechos, valorar las versiones, contrastar argumentos y, finalmente, tomar posición.
'El extranjero' es una de las grandes novelas del siglo XX y su protagonista, Meursault, un hombre incapaz de fingir emociones que no siente, encarna el desajuste entre el individuo y las expectativas sociales, un desajuste que en la obra pesa tanto o más que el propio crimen y que 'Juicio al extranjero' traslada a la escena contemporánea, apoyándose en el núcleo filosófico de Camus —el absurdo, la incomodidad ante una realidad que no encaja con nuestros códigos morales— para construir una pieza que funciona a la vez como espectáculo teatral, ejercicio filosófico y experiencia cívica, en la que cada espectador se ve empujado a preguntarse «yo, qué habría hecho y qué castigo consideraría justo».
Aunque el punto de partida es literario, el montaje dialoga de lleno con el presente, ya que el propio título, 'Juicio al extranjero', invita a una lectura actual sobre la mirada hacia 'el otro', los prejuicios que condicionan nuestros juicios morales y la manera en que los relatos públicos pueden moldear la imagen de un acusado, convirtiendo el escenario del Coliseo en un espejo de los debates contemporáneos sobre migraciones, exclusión, empatía y miedo, donde el crimen de la playa deja de ser solo un episodio de ficción para convertirse en una oportunidad de revisar cómo juzgamos y cómo tratamos a quienes percibimos como ajenos.
La función se representará en castellano y tendrá una duración aproximada de 50 minutos, concentrando en menos de una hora toda la intensidad de un juicio a contrarreloj, y las entradas tienen un precio de 10 euros, con tarifa reducida de 7 euros para las personas integrantes de los descuentos del Coliseo,
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión