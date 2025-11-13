Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
La obra tiene una propuesta escénica basada en la propia de una sala de vistas. Udala
Eibar

El Coliseo se convierte este viernes en sala de vistas con la representación de 'Juicio al extranjero'

La compañía teatral Barandi producciones plantea la gran pregunta que vertebra toda la función y que el público deberá responder

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:57

Comenta

El Teatro Coliseo se transformará este viernes en una singular sala de vistas con la representación de 'Juicio al extranjero', una propuesta escénica 100% participativa ... en la que el público será invitado a revisar colectivamente el célebre crimen cometido por el protagonista de la novela 'El extranjero', de Albert Camus, convirtiendo el escenario en un tribunal y la platea en un jurado popular. La escenificación transcurre de 21.30 a 22.20 horas.

