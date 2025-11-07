Colectivos ciudadanos promoverán una plataforma contra el parque eólico de Basalgo

El anuncio del proyecto de parque eólico de Basalgo, entre Eibar, Soraluze, Bergara y Elgeta, diseñado sobre la cordillera que los distintos municipios de ... Bajo y Alto Deba, ha despertado una creciente preocupación entre vecinos y colectivos de la zona, que cuestionan tanto el impacto del plan como la forma en que se ha dado a conocer.

La publicación del informe en el Boletín Oficial del País Vasco el 17 de octubre ha activado el periodo de alegaciones, pero sobre el terreno predomina la sensación de que «se está llegando tarde» a un proyecto que muchos ciudadanos aún no comprenden en detalle.

En este contexto, la asociación Eibarko Baso Biziak ha impulsado esta semana una reunión abierta en la que se explicaron los puntos principales del proyecto y se lanzó la idea de articular una plataforma ciudadana para oponerse a su ejecución.

El parque eólico de Basalgo es una iniciativa promovida por la empresa Arena Power Solar 10 S.L.U. cuya tramitación depende del departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco. El diseño plantea la instalación de seis aerogeneradores en la línea de cumbres: tres en Bergara, dos en Eibar y uno en Soraluze, con la obra civil y los accesos principales proyectados desde Elgeta, por lo que en la práctica afecta a los cuatro términos municipales.

De momento no existe autorización definitiva ni fase de obra abierta, pero el procedimiento administrativo avanza y los ayuntamientos, entre ellos el de Eibar, han anunciado su intención de pedir la ampliación del plazo de alegaciones para facilitar la participación y el análisis técnico.

Durante la reunión celebrada en la Kultu, con intervenciones de Joseba Zuzaeta, del colectivo Larramendiko Arnasa, y Manex Arzuaga, de Eibarko Baso Biziak, se ofreció una lectura detallada del informe público y se expusieron las principales preocupaciones vecinales. Uno de los aspectos que más llamó la atención es la evolución del propio proyecto. Explicaron que la iniciativa nació como Parque Eólico de Basalgo y que ahora aparece fragmentada en varios nombres técnicos: PE Cote 26, PE Galera 26, PE La Carmelita 3, PE Lima, PE Los Pistoleros 4 y PE Paloma 5. Cada aerogenerador figura como si fuera un parque independiente, con denominaciones desligadas de la toponimia local. Los ponentes interpretan este cambio como una maniobra que, en su opinión, complica la lectura global del proyecto y diluye la percepción del impacto conjunto, lo que alimenta la sensación de falta de transparencia.

Otro elemento clave es la dimensión física de los aerogeneradores previstos. Según la información analizada por los colectivos, la potencia total se sitúa en torno a los 28 MW y el modelo de máquina apuntaría a equipos del fabricante Nordex. Más allá del dato técnico, lo que se subrayó es su escala: torre de 112 metros de altura y palas que elevan el conjunto hasta cerca de los 200 metros en la punta máxima.

Arzuaga recurrió a una comparación cercana, «la torre de la plaza Untzaga, con sus 77 metros, quedaría prácticamente triplicada por cada aerogenerador, mientras que molinos como los del monte Oiz, de unos 60 metros, se quedan muy por debajo de lo que se plantea ahora.

Para los asistentes, esa diferencia da una idea clara del impacto visual sobre el paisaje del Bajo Deba y de la proximidad de estructuras de gran tamaño a zonas habitadas y espacios naturales utilizados hasta ahora para el paseo y el disfrute.

Las dudas no se limitan a la silueta en el horizonte. También preocupa cómo se llevaría a cabo la obra. Zuzaeta puso como ejemplo el camino entre Azurtza y Topinburu, con una anchura actual de unos tres metros. Para transportar palas de más de 60 metros, apuntó, serían necesarias plataformas especiales y ampliaciones de trazado que obligarían a movimientos de tierra, desmontes, ensanches y variantes. En el documento señalaron que se recoge la previsión de habilitar variantes en zonas como Elgeta y Azurtza para permitir el paso del material.