El Club Ipurua celebra el XXV Torneo San Andrés con más de 300 gimnastas

Marcos Rodríguez Eibar Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20 | Actualizado 20:37h. Comenta Compartir

El polideportivo de Bidebieta se convierte este domingo en el epicentro de la gimnasia rítmica con la celebración del XXV Torneo San Andrés, una cita organizada por el Club Ipurua que alcanza su vigésimo quinta edición con récord de participación y un gran ambiente deportivo. Desde las 10.30 horas, y a lo largo de todo el día, unas 300 gimnastas pertenecientes a 25 clubes de seis comunidades autónomas se darán cita en Eibar para competir en las modalidades de conjuntos e individual.

El torneo, consolidado como una referencia en el calendario de la gimnasia rítmica vasca, volverá a reunir a algunas de las mejores promesas del panorama estatal, ofreciendo una jornada de alto nivel técnico y mucha emoción. Desde el club organizador destacan que el Torneo San Andrés es, además de una competición, un punto de encuentro entre gimnastas, entrenadoras y familias, que permite seguir fomentando la afición por este deporte en Eibar y en todo el entorno.

El Club Ipurua ejercerá de anfitrión con una amplia representación. Participará con tres conjuntos base —juvenil, cadete e infantil— y una gimnasta individual. El conjunto juvenil estará formado por Uxue Etxeberria, Yuma Otálvaro, Nikole Aranbarri e Itziar Alberdi; el cadete lo integran Noa Larrañaga, Maddi Arrazola, Maddi Lanas, Nora Eizagirre, Uxue Astarloa y Maren Jainaga; mientras que el infantil, que debutó esta temporada en la categoría base, estará compuesto por Nora Jainaga, Mara Lanas, Helena Olasolo, Maren Arza y Malen Rodríguez. En la modalidad individual juvenil base competirá Ane San Martín, completando así la participación eibarresa en el torneo.

Las gimnastas del Club Ipurua llegan a la cita tras participar el pasado fin de semana en el prestigioso Euskalgym, celebrado en el BEC de Barakaldo, donde firmaron una notable actuación ante un nivel de exigencia muy alto. El conjunto cadete consiguió una meritoria cuarta posición, las juveniles fueron novenas y las infantiles concluyeron en el puesto 52, resultados que confirman el buen momento del club y el progreso constante de sus deportistas.

Las gimnastas del Ipurua ponen la guinda este domingo a una semana muy intensa, ya que este sábado, se desplazaron a Tolosa para participar en el torneo organizado por el club local. Estas tres citas consecutivas servirán como puesta a punto de cara al Campeonato de España de Conjuntos Base, que se disputará entre los días 20 y el 23 en Castellón. La entidad eibarresa afronta, de este modo, una jornada muy especial.