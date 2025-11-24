El Club Ciclista Eibarrés publica los números premiados del XXI Txistorra Eguna

M. R. Eibar. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El Club Ciclista Eibarrés ha publicado los números premiados del sorteo del XXI Txistorra Eguna. El primer premio ha correspondido al número 687, mientras que los segundos han recaído en los números 805, 561, 1199, 458 y 32. Asimismo, se han repartido numerosos premios especiales (327, 317, 810, 108, 349, 656, 533, 754, 593, 581, 8, 477, 429, 90, 478, 802, 468, 603, 1319, 261, 439, 508, 411, 326, 430, 4), además de dos invitaciones para seguir desde el coche de organización el 55.º Memorial Valenciaga y el VIII Eibarko Hiria Sari Nagusia, asignadas a los números 691 y 681. Los números de reserva son 558 y 406.

Los premios podrán recogerse del 15 al 19 de diciembre, en horario de 19.00 a 20.00 horas, en el local del Club Ciclista Eibarrés (calle Pagaegi nº 3, bajo, Eibar).