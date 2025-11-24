Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Club Ciclista Eibarrés publica los números premiados del XXI Txistorra Eguna

M. R.

Eibar.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

El Club Ciclista Eibarrés ha publicado los números premiados del sorteo del XXI Txistorra Eguna. El primer premio ha correspondido al número 687, mientras que los segundos han recaído en los números 805, 561, 1199, 458 y 32. Asimismo, se han repartido numerosos premios especiales (327, 317, 810, 108, 349, 656, 533, 754, 593, 581, 8, 477, 429, 90, 478, 802, 468, 603, 1319, 261, 439, 508, 411, 326, 430, 4), además de dos invitaciones para seguir desde el coche de organización el 55.º Memorial Valenciaga y el VIII Eibarko Hiria Sari Nagusia, asignadas a los números 691 y 681. Los números de reserva son 558 y 406.

Los premios podrán recogerse del 15 al 19 de diciembre, en horario de 19.00 a 20.00 horas, en el local del Club Ciclista Eibarrés (calle Pagaegi nº 3, bajo, Eibar).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  9. 9

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  10. 10 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Club Ciclista Eibarrés publica los números premiados del XXI Txistorra Eguna