El Club Casino Artista Eibarrés recibe al líder Covadonga este sábado en casa

M. R. Eibar. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El Club de Billar Casino Artista Eibarrés, que compite en la Segunda División Nacional de billar a tres bandas, afronta este sábado una exigente cuarta jornada de liga ante el potente conjunto asturiano del Covadonga. El encuentro se disputará en las instalaciones del club eibarrés, situadas en la Plaza Berria, con entrada libre.

El conjunto armero llega con buenas sensaciones tras lograr una meritoria victoria en su desplazamiento a Alcobendas, que sirvió para recuperar confianza después de perder las dos primeras jornadas ante Santander y Pontevedra. Frente al actual líder del grupo C, el objetivo será seguir sumando y seguir creciendo en la categoría. La convocatoria eibarresa para esta jornada estará compuesta por Javi González, Sergio Boullosa, Luismi Pérez y Ricardo Ereña.

El grupo C de la liga está integrado por formaciones de gran tradición en el billar nacional como Txapela, Magerit, Alcobendas, Regatas y Covadonga, lo que subraya la exigencia de cada jornada para el equipo eibarrés.

Además, el pasado fin de semana varios integrantes del club participaron en el Campeonato de Euskadi celebrado en Bilbao, donde firmaron una excelente actuación. En especial, destacó el papel de Luismi Pérez, que logró un meritorio cuarto puesto.