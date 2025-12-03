La Ciudad Deportiva de Areitio acoge los entrenamientos del Sporting de Gijón esta semana El nuevo complejo de la SD Eibar continúa creciendo como activo estratégico y comienza a atraer a otros clubes profesionales

Marcos Rodríguez EIBAR. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La Ciudad Deportiva de Areitio sigue ganando protagonismo. Las instalaciones inauguradas esta temporada por la SD Eibar han sido cedidas esta semana al Sporting de Gijón, que ha elegido el centro deportivo armero para realizar sus entrenamientos durante su estancia en Euskadi.

El club asturiano se encuentra en territorio vasco debido a los dos encuentros consecutivos que disputa lejos de casa y ha optado por fijar en Areitio su sede de trabajo para preparar la doble cita.

La expedición sportinguista llegó al País Vasco a primera hora del miércoles para disputar su partido de Copa del Rey ante el Mirandés y permanecerá en la zona hasta el sábado, cuando visite a la Real Sociedad B en el Reale Arena. En ese contexto, la entidad gijonesa valoró distintos lugares donde completar las sesiones de jueves y viernes y finalmente se decantó por las instalaciones del Eibar, destacando su comodidad, su modernidad y la cercanía con Donostia.

Para la SD Eibar, la presencia del Sporting supone un nuevo paso en la consolidación de Areitio como infraestructura de referencia en la comarca. El complejo, que ya alberga el día a día de los principales equipos y de la cantera armera, empieza también a llamar la atención de otros clubes profesionales, convirtiéndose en un punto de interés para equipos que buscan espacios de calidad para sus concentraciones o sesiones de trabajo.

Desde el club armero valoran positivamente que Areitio pueda ofrecer servicio más allá de los entrenamientos propios, reforzando su papel como activo estratégico para el entorno y como elemento dinamizador. La cesión de instalaciones a clubes visitantes se entiende también como una muestra de buena relación institucional entre entidades, en este caso con el Sporting de Gijón, con quien el Eibar mantiene vínculos fluidos desde hace años.

El uso de Areitio por parte del conjunto gijonés evidencia, una vez más, que la nueva ciudad deportiva comienza a generar impacto, posicionándose como un recurso atractivo para el deporte profesional y como una herramienta que amplía la visibilidad y proyección del Eibar más allá de sus propios equipos.