Charla 'Lugares de la memoria frente a las violencias machistas' en Andretxea

EIBAR.

Miércoles, 5 de noviembre 2025

El espacio Andretxea (calle Isasi, 11) acoge hoy, a las 18.00 horas, una charla en euskera vinculada a la exposición 'Lugares de la memoria frente a las violencias machistas', una propuesta que documenta procesos de memorialización impulsados por colectivos de distintos países para reparar y visibilizar las violencias que sufren las mujeres de manera sistemática. La actividad, abierta al público, forma parte de un programa que busca «construir memoria colectiva y fortalecer la memoria social de víctimas y supervivientes», situando sus relatos en el centro del espacio público y cultural. La exposición, a cargo de Mugarik Gabe, reúne iniciativas, prácticas y dispositivos de recuerdo &ndashdesde marcadores urbanos a archivos comunitarios, intervenciones artísticas o rituales de duelo&ndash que conectan territorios y generaciones. El objetivo es poner nombre a las violencias, reconocer a las mujeres que las han padecido y activar herramientas que eviten su reproducción, subrayando la responsabilidad colectiva en la garantía de derechos y en la no repetición.

Además de la sesión de hoy en euskera, el programa incluye una segunda charla en castellano el día 11, también en Andretxea, para ampliar la participación y facilitar el acceso a públicos diversos.

La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre, con entrada libre, y se complementará con contenidos de mediación que ayuden a contextualizar los casos presentados y a tejer vínculos con iniciativas locales. Desde la organización subrayan que la exposición no es un punto final, sino un dispositivo vivo de memoria y diálogo; una invitación a escuchar y nombrar las violencias, a reconocer a quienes han resistido y a imaginar formas de reparación y cuidado que atraviesen instituciones, barrios y comunidades.

