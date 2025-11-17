Celebración de 25 años festivos de Ustekabe

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

La txaranga eibarresa Ustekabe celebró su 25 aniversario con una animada kalejira por las calles de la ciudad. Nacida en 2000, la formación se ha convertido en uno de los grandes emblemas festivos de Eibar. Es desde hace años la banda sonora indispensable de las grandes citas del calendario eibarrés. La jornada reunió a los y las componentes actuales y a buena parte de quienes han pasado por el grupo. En total, más de medio centenar de músicos volvieron a tocar juntos para «poner ritmo y alegría» a las calles. La txaranga posó para la foto en el mismo lugar donde surgió, el antiguo Conservatorio de Errebal. «Han sido 25 años de risas, viajes, ensayos, fiestas, amistad y aprendizaje conjunto», resumen desde Ustekabe. Lods actos fianlizaron con una salida por las calles con dulzaina de sus integrantes.