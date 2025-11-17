Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

Celebración de 25 años festivos de Ustekabe

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

La txaranga eibarresa Ustekabe celebró su 25 aniversario con una animada kalejira por las calles de la ciudad. Nacida en 2000, la formación se ha convertido en uno de los grandes emblemas festivos de Eibar. Es desde hace años la banda sonora indispensable de las grandes citas del calendario eibarrés. La jornada reunió a los y las componentes actuales y a buena parte de quienes han pasado por el grupo. En total, más de medio centenar de músicos volvieron a tocar juntos para «poner ritmo y alegría» a las calles. La txaranga posó para la foto en el mismo lugar donde surgió, el antiguo Conservatorio de Errebal. «Han sido 25 años de risas, viajes, ensayos, fiestas, amistad y aprendizaje conjunto», resumen desde Ustekabe. Lods actos fianlizaron con una salida por las calles con dulzaina de sus integrantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Celebración de 25 años festivos de Ustekabe

Celebración de 25 años festivos de Ustekabe