Una campaña de cupones trata de incentivar el consumo en comercios y servicios

El Ayuntamiento ha lanzado una campaña de cupones de compra dirigida a impulsar el consumo en el comercio y los servicios locales. La coordinación y ... gestión recaerá en la oficina de Eibar Centro Comercial Abierto (Eibar Open), que centralizará la adhesión de establecimientos y las comunicaciones operativas con el sector.

La iniciativa está abierta a todos los negocios de Eibar del ámbito comercial y de servicios que cumplan las condiciones del programa y deseen participar —no solo a los pertenecientes a EMGI . Como paso previo, cada establecimiento debe firmar el formulario de participación y remitirlo por correo a info@eibarcentrocomercialabierto.com o entregarlo en mano en las oficinas de EMGI (Untzaga 7, 3.º piso) entre los días 3 y 6.

El documento de adhesión está disponible para descarga en las webs municipales y del comercio local eibar.eus y erosieibarren.eus. Para dudas o información adicional, los negocios disponen del teléfono 943 25 40 83 y del correo info@eibarcentrocomercialabierto. com.

Desde el Consistorio avanzan que próximamente se comunicarán los detalles para la ciudadanía: fechas de venta de cupones, cuantías, posibles descuentos o bonificaciones, canales de compra y condiciones de uso (importe mínimo por ticket, límite por persona, calendario, establecimientos adheridos, etc.).

El objetivo es dinamizar las compras de otoño–invierno, fidelizar clientela y inyectar liquidez en el tejido local en un periodo de gran actividad.

La organización recuerda a los comercios interesados que formalizar la adhesión en plazo permitirá que sus datos figuren desde el inicio en el listado de establecimientos participantes, tanto en la web como en la cartelería de la campaña, facilitando que los vecinos identifiquen dónde pueden canjear los cupones.