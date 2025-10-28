Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las cadetes del Club Ipurua logran el subcampeonato vasco y preparan el Euskalgym

M. R.

Eibar.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:09

El Club Ipurua de gimnasia rítmica continúa acumulando buenos resultados en el tramo final del año. El pasado fin de semana, los conjuntos infantil, cadete y juvenil compitieron en el Campeonato de Euskadi celebrado en el polideportivo de Azpeitia. El conjunto cadete destacó al conseguir una brillante segunda posición, proclamándose subcampeón de Euskadi.

Sin apenas descanso, el club armero afrontará este fin de semana una nueva cita: el Euskalgym, que celebra su XIX edición en el BEC.

El club eibarrés participará con sus tres conjuntos: infantil, cadete y juvenil. Las cadetes y juveniles competirán el sábado, mientras que las infantiles lo harán el domingo, cerrando así un intenso y prometedor mes de octubre competitivo para las jóvenes gimnastas del Club Ipurua.

