EH Bildu acusa al Gobierno de «falta de seriedad» en la negociación de los presupuestos

EH Bildu ha denunciado públicamente lo que considera una «falta de seriedad y responsabilidad política» del gobierno municipal PSE-EE y EAJ-PNV en ... la negociación de los presupuestos del Ayuntamiento de Eibar para el próximo año, así como un «rodillo» hacia la oposición y un desprecio a buena parte de la ciudadanía.

La coalición recuerda que, en años anteriores, las negociaciones presupuestarias se prolongaban durante semanas e incluso se llegaba a aprobar las cuentas bien entrado el año siguiente, en febrero, marzo o abril. Sin embargo, tras el acuerdo de legislatura alcanzado en 2024 entre PSE-EE y EAJ-PNV, que garantiza una mayoría estable en el pleno, EH Bildu considera que el gobierno local ha optado por cerrar filas y excluir de facto a la segunda fuerza del Ayuntamiento de una negociación real.

Según denuncia la formación abertzale, el año pasado ya se aprobaron los presupuestos de este año «sin tener en cuenta» sus aportaciones, y la dinámica se habría repetido este año con las cuentas de 2026. «Están aplicando el rodillo sobre la oposición«, señalan, al tiempo que acusan al ejecutivo de convertir el proceso en »un teatro, una escenificación, más que una negociación».

EH Bildu recuerda algunas de las propuestas que ha venido planteando en los últimos ejercicios, como la creación de un parque público de vivienda en alquiler o el impulso de un pulmón verde en la zona de la plaza de toros, así como la necesidad de abordar con más ambición el problema de falta de plazas en las haurreskolas. «Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón, señalan, y hoy vemos cómo el gobierno PSE-EE y EAJ-PNV ignora el problema y a las familias que lo están denunciando».

Plazos cortos de estudio

En paralelo a las quejas sobre el procedimiento, EH Bildu avanza parte de las enmiendas que presentará al proyecto de cuentas, centradas —aseguran— en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Entre ellas destacan de nuevo la ampliación del parque público de viviendas, el refuerzo de los cuidados y la creación de otra haurreskola para dar respuesta al déficit de plazas, así como la contratación de un técnico o técnica de educación que pueda trabajar, entre otros temas, la segregación escolar. En el ámbito económico y cultural, la coalición apuesta por que la compra de entradas para espectáculos se gestione a través de la pasarela de pagos municipal y no de entidades privadas como Kutxabank, «evitando pagar comisiones innecesarias».

También anuncian propuestas para parques cubiertos, medidas para fortalecer el primer sector, el comercio y la industria local, y refuerzos en políticas sociales. EH Bildu cierra su posicionamiento con un llamamiento al gobierno bipartito PSE-EE y EAJ-PNV para que «se tome en serio la negociación y a la segunda fuerza política del Ayuntamiento». Reclaman un proceso más riguroso, inclusivo y transparente y con tiempos suficientes para estudiar.