Bergara Pneumatikoak golea y Xania Taberna sigue a la caza del líder

M. R.

Eibar.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37

La novena jornada de la Liga de Fútbol Aficionado de Eibar dejó espectáculo y muchos goles, con un Bergara Pneumatikoak desatado que logró la goleada más amplia de la temporada y con una Xania Taberna que no cede en su persecución del líder, Malape.

El conjunto de Bergara firmó un arrollador 0-8 al Baserri. Andoni, autor de un triplete, fue la figura del partido, acompañado por los tantos de Markel, Aitor, Ibai y Julen. Con este triunfo, Bergara se cuela en el top cuatro y sigue creciendo en la competición.

Xania Taberna también sumó una importante victoria por 2-3 frente a Limpiezas Rueda para ponerse segundos. Asier, Keoma y Mikel anotaron para los visitantes, que tuvieron que sufrir hasta el final ante un combativo Rueda, que marcó por medio de Diego y Andrés. Xania sigue como principal perseguidor de Malape Taberna, manteniendo presión en la parte alta.

Otro de los partidos destacados de la jornada fue el empate 2-2 entre Adahi Etxegi y Bar Marem. Rodrigo adelantó a los visitantes con un doblete, pero Batiqi e Iñigo firmaron la reacción local para rescatar un punto y mantener a los de Adahi en la sexta plaza. Bar Marem, por su parte, vuelve a dejar escapar puntos y se aleja ligeramente del liderato al caer a la tercera plaza.

Kalaka Buenos Aires continúa en clara mejoría y logró un gran triunfo por 1-2 frente a Garajes García. Jose y Jon marcaron para los visitantes, que supieron remontar el tanto inicial de Iker para los locales. Con este resultado, Kalaka encadena buenos partidos y escala a la quinta plaza.

diariovasco Bergara Pneumatikoak golea y Xania Taberna sigue a la caza del líder