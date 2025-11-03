El bar Amesti sigue con la leyenda ganando por tercera vez el concurso de pintxos San Andrés

El Premio San Andrés de pintxos ya tiene dueño y otra vez con acento de Amaña. El bar Amesti revalida su leyenda y conquista de ... nuevo el Concurso de Pintxos de Eibar, en este caso con 'Muselina moltopiu', un bocado de apariencia clásica —base suntuosa de mahonesa, queso crema y parmesano, coronada por paleta ibérica, perejil y un hilo de aceite sobre pan— que, en boca, despliega justo lo que promete: equilibrio salino y lácteo, entrada amable y ganas de repetir. Con esta victoria, el local de Ziriako Agirre firma su tercer título en el palmarés del certamen organizado por Arrate Kultur Elkartea, después de las coronas de 2012 y 2014. No es casualidad; es constancia.

Los artífices Emilio Pita Baglietto y su hermana Issa, junto al camarero, resumen con la franqueza de quien lleva 34 años al frente de la barra –«Cogí el negocio con 21 y ahora tengo 54»– y la humildad de quien sabe que ninguna victoria se cocina en solitario. «Esta vez también es cosa del equipo. Mi camarero, mi hermana Issa, yo... todo suma. Nos apuntamos, ponemos toda la carne en el asador, y el barrio responde. Para nosotros ha sido una sorpresa... pero de las buenas», admite entre sonrisas, todavía con la adrenalina del veredicto.

Premio de Honor 'Muselina Moltopiu', Amesti, (200 euros, diploma de la Arrate Kultur Elkartea y trofeo del Ayuntamiento).

Premio con productos autóctonos 'Mendizale', Depor (200 euros Ayuntamiento y diploma de Arrate Kultur Elkartea).

Premio del público 'Trufas trufurius', Beleko (200 euros diploma Arrate Kultur Elkartea).

Menciones 'Mar y montaña de brochetas' Chic y 'Kono Konfite', del Topaleku.

La 'Muselina moltopiu' no es un alarde de pirotecnia, sino un ejercicio de afinación. El resultado es un pintxo clásico en concepto y contemporáneo en ejecución, que se entiende a la primera y que juega con la memoria gustativa del público eibarrés: crujir de pan, cremosidad bien trabajada y un ibérico que eleva sin tapar. El triunfo de 2025 encaja en una trayectoria de fondo. En 2012 Amesti ya sorprendió en su primera participación con una banderilla que se convirtió en conversación obligada en la ciudad; en 2014 repitió victoria y consolidó reputación. A partir de ahí, el bar siguió haciendo lo que sabe: cuidar la barra, escuchar a la clientela y proponer maridajes que dinamizan el barrio. «El perfil eibarrés es callejero, agradecido. El barrio se vuelca. Cuando organizamos algo diferente, la participación es brutal», asegura Emilio. El concurso, recuerda, «atrae público, exige más faena... y merece la pena».

Detrás del pintxo ganador hay también oficio acumulado. Pita se formó en Archanda y en Donostia, donde cursó un año de servicio de restaurante y aprendió técnicas culinarias. «Soy ayudante de cocina, pero llevo toda la vida entre fogones. Si te gusta comer y te lo han inculcado en casa, te rodeas de gente que disfruta con la gastronomía y sigues aprendiendo». Esa mezcla de servicio, cocina y calle explica buena parte del éxito: saber tratar al cliente, entender tiempos y ritmos de barra, y construir un bocado que funcione en un concurso... y en un jueves cualquiera.

Además del premio absoluto para Amesti, el jurado y el público repartieron otros reconocimientos que dibujan la diversidad del certamen.

Resto de premiados

El Premio al Mejor Pintxo con Productos Autóctonos fue para 'Mendizale', del Depor (200 euros del Ayuntamiento y diploma de Arrate Kultur Elkartea), «por la selección y complementariedad obtenida de la calidad del producto».

El Premio del Público recayó en 'Trufas trufurius', de Beleko (200 euros de MGI y diploma), con 2.827 votos contabilizados; en el sorteo entre votantes, la caja de Errigora —una selección de productos de Navarra y euskalgintza— fue para Fernando (Chic).

Hubo, además, menciones para Chic por su 'Mar y montaña de brochetas' –«partiendo de la sobriedad por acertar en textura y punto»– y para Topa Leku por el 'Kono Konfite', destacado «por su capacidad y presentación para realzar los sabores de los ingredientes».