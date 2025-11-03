Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los hermanos Pita Baglietto han ganado con el pintxo 'Muselina moltopiu', queso crema y parmesano, coronada por paleta ibérica, perejil, mahonesa y aceite sobre pan. ECHALUCE

Eibar

El bar Amesti sigue con la leyenda ganando por tercera vez el concurso de pintxos San Andrés

Establecimientos como el Club Deportivo Eibar, el Beleko, el Chic y el Topaleku recibieron también premios

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01

Comenta

El Premio San Andrés de pintxos ya tiene dueño y otra vez con acento de Amaña. El bar Amesti revalida su leyenda y conquista de ... nuevo el Concurso de Pintxos de Eibar, en este caso con 'Muselina moltopiu', un bocado de apariencia clásica —base suntuosa de mahonesa, queso crema y parmesano, coronada por paleta ibérica, perejil y un hilo de aceite sobre pan— que, en boca, despliega justo lo que promete: equilibrio salino y lácteo, entrada amable y ganas de repetir. Con esta victoria, el local de Ziriako Agirre firma su tercer título en el palmarés del certamen organizado por Arrate Kultur Elkartea, después de las coronas de 2012 y 2014. No es casualidad; es constancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  9. 9 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  10. 10 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El bar Amesti sigue con la leyenda ganando por tercera vez el concurso de pintxos San Andrés

El bar Amesti sigue con la leyenda ganando por tercera vez el concurso de pintxos San Andrés