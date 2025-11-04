Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Balance positivo para la cantera, con el empate del Eibar B como resultado destacado

M. R.

eibar.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30

En Segunda RFEF, el Eibar B sumó un valioso empate (1-1) en su visita al Ebro. Pese a sufrir al final regresaron con un punto que les permite seguir fuera del descenso. En Tercera RFEF, el Eibar C cayó 1-0 ante el Aurrera Vitoria en un duelo en el que volvió a acusar su falta de acierto ofensivo lejos de Areitio.

En categoría juvenil, gran victoria del División de Honor por 2-0 ante el Betoño, un triunfo que consolida al equipo en la zona alta. En cambio, el Juvenil Nacional no pudo con el Leioa (2-4) pese a un inicio y un final de partido muy competitivos.

En cadetes, descanso para el equipo de Liga Vasca y empate 1-1 para el Cadete Honor en Garmendipe, en un duelo igualado que se escapó en la segunda mitad.

Los infantiles firmaron dos empates: el de Honor 2-2 ante el Amaikak Bat en un choque abierto y competido, mientras que el Txiki (2-2) sumó un punto frente al Bergara en Areitio, resultado que los mantiene en la cima. El Alevín descansó.

En categoría femenina, fin de semana sobresaliente para el club. El primer equipo de Segunda Federación logró un contundente 0-4 frente al Deportivo B, firmando un partido muy serio que supone un paso adelante en la lucha por salir de la zona baja. En Tercera RFEF, el filial cayó 3-1 ante el Alavés B pese a una notable reacción tras el descanso. Mejor sabor de boca dejó el Cadete Honor, que venció por 2-0 al Bergara con autoridad. Por su parte, el Infantil F11 brilló con un claro 1-6 ante Goierri Segura, dominando de principio a fin.

