El Ayuntamiento quiere conocer con una encuesta la demanda real de plazas en las guarderías

A. E. EIBAR. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:12 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Eibar ha puesto en marcha una encuesta ciudadana para analizar la demanda actual y futura de plazas en las haurreskolas públicas del municipio, con el objetivo de mejorar la planificación de los recursos destinados a la educación infantil. La iniciativa surge como respuesta al compromiso adquirido con un grupo de padres y madres que, en el último proceso de admisión, no pudieron obtener plaza para sus hijos e hijas en las guarderías municipales.

La consulta está disponible en formato digital a través del portal municipal https://formularioak.eibar.eus/es/guardería-plaza/

En principio, permanecerá abierta hasta el 23 de noviembre. A través de ella, el consistorio pretende recoger directamente las necesidades de las familias, tanto en términos de disponibilidad de plazas como de ubicación y características del servicio.

El cuestionario incluye preguntas sobre los barrios donde se concentra la demanda, los horarios más adecuados para la conciliación familiar y laboral, y las preferencias respecto a la proximidad de los centros o los servicios complementarios más valorados por las familias.

La intención es identificar tendencias y detectar carencias que sirvan de base para futuras decisiones municipales en materia de educación infantil. El Ayuntamiento subraya que los datos recabados serán analizados por Alcaldía y por las áreas competentes, con el fin de diseñar medidas a medio y largo plazo que garanticen una oferta suficiente y adaptada a la realidad demográfica de Eibar. «Queremos planificar con rigor y basándonos en información real, escuchando a las familias que utilizan o necesitan estos servicios», han indicado fuentes municipales.

Reforzar la atención

Esta consulta se enmarca en la línea de trabajo del consistorio para reforzar la atención a la primera infancia y mejorar la conciliación familiar y laboral, dos prioridades que el Ayuntamiento ha incorporado a su agenda social y educativa. El Consistorio trata de habilitar hasta 40 nuevas plazas de haurreskola para niños y niñas de 0 a 2 años, en dos puntos que se asuman a los tres existentes. Los nuevos centros estarán situados en Jacinto Olabe, junto a la ludoteca municipal, y en Blas Etxeberria, en los bajos de uno de los nuevos edificios de El Casco. Por ello, el Ayuntamiento hace un llamamiento a todas las familias eibarresas con niños en edad de guardería a que participen en la encuesta y compartan sus experiencias y expectativas. La respuesta ciudadana será clave, añaden desde el consistorio, para ajustar la oferta educativa infantil a la demanda real y anticipar las necesidades que puedan surgir en los próximos años.