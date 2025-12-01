El Ayuntamiento contratará cuatro policías de barrio para su pronto despliegue

A. E. EIBAR. Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Eibar ha decidido dar un paso más en su apuesta por la seguridad de proximidad y el trabajo comunitario. El Consistorio ha abierto un proceso de selección de cuatro nuevos policías de barrio que, a partir de ahora, recorrerán a pie las calles de la ciudad con un objetivo claro: estrechar la relación entre la ciudadanía y la Policía Local, mejorar la convivencia y detectar de primera mano las necesidades de cada barrio.

El nuevo dispositivo, que dependerá orgánicamente de la Policía Local, trabajará de forma coordinada con los servicios sociales, juventud, urbanismo y participación ciudadana, con la idea de abordar los problemas vecinales de forma integral.

No se trata solo de «vigilar», subrayan desde el Ayuntamiento, sino de «estar, escuchar y acompañar». En esta dirección, se indica que «queremos una policía que se vea, que se conozca por su nombre y que esté accesible en la calle, no solo dentro del coche o en la comisaría», ha señalado el alcalde, Jon Iraola, durante la presentación del servicio.

«Estos cuatro agentes serán la cara más cercana del Ayuntamiento en los barrios, recogiendo sugerencias, quejas y propuestas, y trasladándolas de forma directa a los departamentos correspondientes», añadió.

Tal y como han adelantado desde el Consistorio, los policías de barrio tendrán rutas prefijadas que cubrirán tanto el centro urbano como los distintos barrios de la ciudad, con especial atención a zonas muy transitadas, entornos escolares, plazas y parques. Su presencia será diaria.