El Ayuntamiento confía en la reapertura del Hotel Unzaga tras su cierre el día 31

El Hotel Unzaga Plaza, emblema de la hostelería eibarresa y el alojamiento más veterano de la comarca de Debabarrena, cerrará sus puertas el día ... 31, tras más de medio siglo de actividad. Sin embargo, el alcalde de Eibar, Jon Iraola, se muestra «optimista y confiado» en que el cierre será temporal y que el establecimiento volverá a abrir con un nuevo propietario. «El Unzaga es un hotel con historia, una clientela fiel y un peso enorme en la economía local. Su ubicación, a medio camino entre Bilbao y Donostia, y su pertenencia al programa del Imserso, le otorgan grandes posibilidades de encontrar comprador», aseguró el regidor.

La decisión de la propiedad, una sociedad familiar radicada en Madrid formada por seis hermanos, de no renovar el contrato de alquiler con los actuales gestores, Unai Ochandiano y Leire Uribeetxeberria, precipitará el cierre. Aun así, Iraola confía en que el inmueble mantenga su uso hotelero, tal y como recoge el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que califica el espacio como alojamiento turístico e impide su conversión en viviendas. «Desde el Ayuntamiento hemos podido confirmar que los propietarios están en negociaciones con dos posibles compradores y que, en principio, ninguno de ellos contempla otro uso distinto al hotelero. Eso es fundamental para la ciudad», apuntó el alcalde.

Clientela consolidada

Tipología Tiene base de clientes habituales, lo que facilita la fidelización tras la reapertura.

Imserso Participa del programa del Imserso, lo que asegura un flujo estable de turistas durante todo el año.

Ubicación estratégica

Euskadi Situado en Eibar, a medio camino entre Bilbao,Donostia y Gasteiz lo que lo convierte en una parada atractiva para rutas intermedias.

Centro En pleno centro urbano, junto a comercio, servicios y conexiones de transporte.

Ocupación en temporada alta

Verano Alcanza altos niveles de ocupación, lo que demuestra la demanda estacional..

Capacidad Suficiente para recibir grupos, turistas y visitantes ocasionales.

Posibilidad de crecimiento

Más clientes Puede captar congresos, viajes organizados, estancias de empresa y turismo cultural, equipos deportivos.

Situación comarca La escasez de hoteles en la comarca amplía su ventaja competitiva ante la competencia.

Garantías urbanísticas

PGOU El Plan General de Ordenación Urbana lo califica como alojamiento turístico, impidiendo su reconversión en viviendas.

Futuro Esta protección da seguridad jurídica al proyecto y limita usos alternativos no deseados.

Opciones de rehabilitación

Modernización Las deficiencias estructurales detectadas, aunque representan un coste, ofrecen la oportunidad de realizar mejoras profundas, adaptando el edificio a estándares modernos (accesibilidad, eficiencia energética, diseño).

Apoyo municipal

Ayuntamiento Ha mostrado interés en que el hotel vuelva a operar y podría colaborar con agilización de trámites o promoción local.

Futuro Interés político en su reapertura como activo urbano relevante y de empleo local.

Uno de los factores que ha pesado en la decisión de cierre es el resultado de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), que detectó deficiencias estructurales en el inmueble, requiriendo una importante inversión en accesibilidad y seguridad para mantener la actividad.

Para la empresa gestora se trata de un obstáculo insalvable sin apoyo de la propiedad. «la propiedad quiere vender y nosotros no podíamos asumir las obras ni sostener 28 nóminas sin ingresos», reconoció Ochandiano, quien confirmó que la sociedad entrará en concurso de acreedores y aplicará un ERE de extinción.

El cierre supondrá la pérdida de 28 empleos directos, un golpe duro para un sector ya afectado por la precariedad y la estacionalidad. «Afortunadamente, se cierra sin dejar deudas, con todas las nóminas pagadas y los proveedores al día. Los trabajadores cobrarán sus indemnizaciones a través del Fogasa», explicaron los arrendaarios

Iraola lamentó el impacto humano y laboral del cierre, pero señaló que el objetivo ahora debe ser garantizar la continuidad del negocio bajo una nueva gestión sólida. «Lo importante es que haya relevo, que se acometan las obras necesarias y que el hotel vuelva a funcionar cuanto antes. No podemos permitir que un edificio tan céntrico y simbólico permanezca cerrado mucho tiempo», recalca.

Activo clave

El Hotel Unzaga Plaza, con 88 habitaciones, es un referente en el turismo de grupo y de negocios, y su integración en el programa del Imserso lo convierte en destino habitual para miles de jubilados de toda España. Además, durante los meses de verano mantiene altos índices de ocupación con turistas nacionales e internacionales atraídos por la localización estratégica de Eibar. «El hotel tiene demanda todo el año. En verano se llena de visitantes, y durante el resto del año recibe grupos del Imserso y equipos deportivos. Eso demuestra que el negocio es viable con una gestión moderna y un edificio renovado», recalcó el alcalde.

La actividad del hotel tiene también un impacto directo en el comercio y la hostelería del centro urbano. Los visitantes alojados en el Unzaga consumen en bares, restaurantes y tiendas locales, contribuyendo a dinamizar el tejido económico. «Cada turista que se hospeda en Eibar genera riqueza en la ciudad», subrayó Iraola.

El cese temporal del Unzaga se suma al cierre del edificio de El Corte Inglés, situado en la misma calle, lo que genera un vacío visual y simbólico en una de las arterias más transitadas de la ciudad. Los vecinos expresan preocupación por la posibilidad de que un cierre prolongado atraiga ocupaciones ilegales. «Somos conscientes del riesgo que supone un edificio vacío en pleno centro. Por eso estamos en contacto con la propiedad para garantizar la vigilancia y el mantenimiento del inmueble durante el periodo de transición», aseguró Iraola.

El alcalde recordó que el Ayuntamiento no puede intervenir en decisiones empresariales privadas, pero sí facilitar los trámites y ofrecer asesoramiento técnico a posibles inversores interesados en reabrir el hotel.

Gran potencialidad

En su declaración final, Iraola insistió en el potencial de recuperación del Hotel Unzaga Plaza. «Estamos hablando de un activo emblemático, rentable y con mucho arraigo. Confiamos en que haya una continuidad. Desde el Ayuntamiento haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el hotel vuelva a abrir sus puertas cuanto antes y siga siendo un motor para Eibar».

El 31 de octubre el Unzaga apagará sus luces, pero en palabras del alcalde, «no será un cierre definitivo, sino una pausa para renacer». Por ello, Eibar, ciudad de industria y resiliencia, confía en que su hotel más simbólico recupere pronto la vida y el bullicio que lo convirtieron en parte inseparable de su historia.

La gestión actual, iniciada en 2020, asumió el hotel en plena pandemia, logrando mantenerlo operativo y con buenos resultados. «Subrogamos a toda la plantilla y conseguimos remontar tras la Covid. El hotel volvió a ser rentable», relató Ochandiano. Sin embargo, el interés de la venta por la propiedad del futuro del edificio truncó la continuidad del alquiler.

Los propietarios, según fuentes municipales, mantienen abierta la negociación con grupos interesados. Ambos estudian la viabilidad de rehabilitar el edificio para mantener su uso como establecimiento hotelero de categoría media-alta, con reformas que incluyan mejoras energéticas y de accesibilidad universal. «El PGOU protege el uso hotelero, lo que garantiza que no se convierta en viviendas. Eso da seguridad jurídica y facilita que la operación se concrete pronto», explicó Iraola. El alcalde confía en que la venta pueda cerrarse y reabrir el hotel «sin problemas».