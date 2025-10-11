Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El hotel Unzaga cuenta con grandes potencialidades para que pueda ser adqiuirido por inversores. ECHALUCE

Eibar

El Ayuntamiento confía en la reapertura del Hotel Unzaga tras su cierre el día 31

El alcalde destaca su fortaleza dentro del programa del Imserso y su posición estratégica entre Bilbao y Donostia como factores clave para atraer compradores

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46

Comenta

El Hotel Unzaga Plaza, emblema de la hostelería eibarresa y el alojamiento más veterano de la comarca de Debabarrena, cerrará sus puertas el día ... 31, tras más de medio siglo de actividad. Sin embargo, el alcalde de Eibar, Jon Iraola, se muestra «optimista y confiado» en que el cierre será temporal y que el establecimiento volverá a abrir con un nuevo propietario. «El Unzaga es un hotel con historia, una clientela fiel y un peso enorme en la economía local. Su ubicación, a medio camino entre Bilbao y Donostia, y su pertenencia al programa del Imserso, le otorgan grandes posibilidades de encontrar comprador», aseguró el regidor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  4. 4

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  7. 7

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  8. 8 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  9. 9 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  10. 10 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento confía en la reapertura del Hotel Unzaga tras su cierre el día 31

El Ayuntamiento confía en la reapertura del Hotel Unzaga tras su cierre el día 31