Eibar

El Ayuntamiento adquiere un terreno en las faldas de Urko

A. E.

EIBAR.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

El Ayuntamiento de Eibar ha adquirido un terreno de 28,18 hectáreas en el término de Urko, por un importe de 73.005,80 euros (incluido el arbolado), con el objetivo principal de incorporar al patrimonio municipal un terreno de alto valor ecológico que va a ser destinado a la recuperación del bosque autóctono, y contribuirá a la protección y mejora de la biodiversidad y del paisaje, así como a la mejora de las funciones y servicios eco sistémicos del entorno natural de Eibar.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal de reforestación y restauración ambiental, que el consistorio lleva desarrollando de forma continuada en los últimos años. Concretamente, el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de Eibar 2022-2030, en el que se establecen diversas medidas y líneas de actuación que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tratar, así, de mitigar las consecuencias del cambio climático, recoge entre sus acciones la adquisición de terrenos para la recuperación del bosque autóctono, así como llevar a cabo intervenciones de restauración de ecosistemas forestales del municipio.

Para la adquisición de la nueva parcela, el Ayuntamiento ha contado con una subvención de 23.154,30 euros del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa. También se ha solicitado otra subvención al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad de Gobierno Vasco para la este proyecto de recuperación del bosque autóctono, que incluye la compra del terreno.

