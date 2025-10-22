El Astelena se prepara para un intenso fin de semana de pelota desde hoy El frontón acogerá partidos de paleta goma, encuentros de jóvenes y los cuartos de final del campeonato de Gipuzkoa

Marcos Rodríguez Eibar. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:12

La actividad pelotazale continúa esta semana en el frontón Astelena, que volverá a acoger varios festivales con presencia destacada de los pelotaris del Club Deportivo Eibar.

El programa arranca esta noche a las 20.45 horas con un encuentro del Campeonato de Gipuzkoa de Paleta Goma por Parejas, en el que la dupla local compuesta por Amas y Leturiaga se enfrentará a Belaunzaran y Loidi, del club de Andoain.

Mañana viernes, como es habitual, el festival comenzará a las 18.00 horas con una nueva jornada del Campeonato de Gipuzkoa de Mano Individual de Rendimiento. Se trata de la segunda cita para los pelotaris más jóvenes con licencia federativa del club, que siguen sumando experiencia en el frontón eibarrés.

El formato de esta fase de Rendimiento tiene una dinámica particular: se juegan dos partidos a ocho tantos, con un mismo jugador encargado del saque en cada uno de ellos, sin importar quién logre el tanto. En caso de empate, con una victoria por parte de cada pelotari, se disputa un tercer juego a cuatro tantos, en el que el saque sí pasa al jugador que consigue el tanto.

El primero de los partidos enfrentará al infantil Arrieta, del Club Deportivo Eibar, contra el azpeitiarra Urbistondo. A continuación, también en categoría infantil, el eibarrés Sáez se medirá con Larrañaga, de Azpeitia. Cerrará la serie de partidos de rendimiento el alevín Segurola, que jugará frente a Lete, del club de pelota de Azkoitia.

Después llegará uno de los duelos más esperados del fin de semana. El Astelena acogerá los cuartos de final del Campeonato de Gipuzkoa de Mano Parejas, con los senior eibarreses Narvaiza y Conde enfrentándose ante Ecenarro y Odriozola, representantes del club de Urnieta. La pareja armera llega invicta y afronta el encuentro con el objetivo de sellar su pase a las semifinales de este torneo.

El pasado domingo, el frontón eibarrés también fue escenario de un encuentro amistoso con jóvenes pelotaris del club Goizeko Izarra de Donibane Garazi, que participaron en el festival programado dentro del Depor Eguna. La jornada dejó un gran ambiente en las gradas y un intercambio deportivo muy positivo entre los alevines e infantiles de ambos clubes. El día concluyó con una comida de hermandad en el bar del Depor, que puso el broche a un fin de semana de pelota y compañerismo.