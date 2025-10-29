El Astelena acoge cinco partidos y el CDE disputa una semifinal clave a domicilio

La actividad pelotazale vuelve a cobrar fuerza este fin de semana en Eibar. En total, se disputarán cinco partidos en el frontón Astelena, además ... de una cita muy importante fuera de casa, donde los cadetes eibarreses lucharán por alcanzar la final del Campeonato de Gipuzkoa de mano parejas.

La cartelera arranca esta noche, a partir de las 20.45, con un atractivo partido del Campeonato de Gipuzkoa de paleta goma por parejas correspondiente a la octava jornada. La pareja armera formada por Osa y Lombraña se medirá a Arruabarrena y Bereziartua, de Errenteria. Los eibarreses llegan a esta cita en un gran momento de forma, tras haber perdido solo un encuentro en toda la fase y liderando actualmente su grupo. Con solo dos jornadas restantes antes de la siguiente fase, la igualdad en los primeros puestos es máxima y cada tanto puede ser decisivo.

Para la jornada de este viernes, está aún por confirmar debido a un error de programación, el habitual festival semanal del Astelena, que podría comenzar a las 18.00 horas con tres emocionantes partidos de la categoría de rendimiento, todos ellos con enfrentamientos entre pelotaris del Club Deportivo Eibar y del Ilunpe de Azpeitia. De no poder disputarse este viernes la jornada se retrasaría a la tarde del domingo.

Abrirá la jornada Lizarralde, que se medirá al azpeitiarra Baltzola en categoría infantil. Una vez finalizado ese enfrentamiento, Agote jugará contra Eraso, también en infantiles, y cerrará la tanda de los más jóvenes el alevín Arriola, que buscará imponerse a Uranga.

El festival se completará con un nuevo encuentro del Campeonato de Gipuzkoa de goma paleta parejas, en el que los eibarreses Guisasola y Sologaistua se enfrentarán a Aguirre y Celaya, del club de Tolosa. Este duelo promete intensidad, dado el buen nivel mostrado por ambos equipos en las últimas jornadas.

Sin embargo, el partido más determinante del fin de semana se jugará fuera de casa. Este viernes, en Aretxabaleta, la pareja cadete formada por Amillategi y Gil afrontará las semifinales del Campeonato de Gipuzkoa de mano parejas, tras completar una fase sobresaliente. Los jóvenes pelotaris del Club Deportivo Eibar han demostrado constancia y un gran nivel a lo largo de todo el torneo, y confían en poder certificar su clasificación para la gran final.

Con este intenso programa, la Pilota Eskola de Eibar afrontará un fin de semana completo en el que sus canteranos siguen creciendo y compitiendo con gran nivel, tanto en el Astelena como en los frontones de toda Gipuzkoa semana tras semana.