Asteklima cuenta hoy con talleres científicos y el domingo con una jornada sobre especies exóticas

Eibar se suma a Asteklima2025,la VI Semana del Clima y la Energía de Euskadi,con un programa local que combina talleres científicos, acciones de voluntariado ambiental y actividades educativas que durará hasta el domingo, bajo el lema 'Toda acción, por pequeña que sea, cuenta'. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco a través de EVE e Ihobe, busca sensibilizar a la ciudadanía eibarresa y promover hábitos y compromisos cotidianos frente al cambio climático. «No podemos bajar la guardia con el medio ambiente. La concienciación, la pedagogía y la información son fundamentales para que toda la ciudadanía interiorice la importancia de estas acciones», subraya la concejala de Medio Ambiente, Eva Juez Garmendia.

Entre las propuestas abiertas al público, está la de hoy viernes. Entre las 17.00 y las 19.30, la plaza de Errebal acogerá los 'Talleres científicos de cambio climático en familia', con experimentos prácticos para conocer fenómenos climáticos y ambientales y reflexionar sobre soluciones sostenibles como el reciclaje y el uso de materiales biodegradables. Los talleres, en euskera y dirigidos a niños y niñas a partir de 5 años, se organizarán en cinco turnos de unos 25 minutos entre las 17.00 y las 19.00. El domingo, a las 9.30 horas y con una duración aproximada de cuatro horas, se realizará una jornada de control de especies exóticas invasoras y visita a terrenos en restauración en colaboración con Lurgaia Fundazioa y Eibarko Baso Biziak. El punto de encuentro será el aparcamiento de subida al monte Urko (Izua) y las plazas son limitadas. La actividad analizará el papel de las invasoras en los bosques y su influencia en el cambio climático, con actuaciones de control y generación de madera muerta en pie y en suelo —reservorios de carbono de los bosques maduros—, además de una visita al proyecto de Pagaegikorta, en su segundo año, para explicar el papel de los bosques en el contexto de cambio global. La acción educativa tendrá continuidad en las aulas: alumnado de 6º de Primaria de seis centros de Eibar recibirá talleres científicos sobre cambio climático en sus propios centros, con el objetivo de acercar la ciencia del clima al aula y fomentar compromisos personales y colectivos.

En esa última actividad se recomienda acudir con ropa y calzado adecuados, agua, un pequeño almuerzo y, en su caso, guantes de trabajo; la organización aportará el material básico. Con propuestas para todas las edades y un enfoque práctico y cercano, Eibar convierte Asteklima en una oportunidad para aprender, actuar y cuidar el entorno desde la ciencia, la pedagogía y la participación ciudadana, reforzando la idea de que cada gesto cuenta para avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible. Hasta el domingo, en la biblioteca municipal se pone a disposición de la ciudadanía un centro de interés donde se expondrán libros relacionados con el cambio climático, de ficción y de no ficción, así como una guía de lectura dirigida tanto a adultos y al público infantil.

La guía está en https://www.eibar.eus/eu/kultura/jsm-liburutegia/argitalpenak/irakur-gidak/2025-asteklima_irakurketa-gida_webgunerako.pdf.

Para la celebración de todas estas actividades, el Ayuntamiento solicitará una subvención al departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco.