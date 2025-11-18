Asamblea General Extraordinaria de la Peña Txinbera de Eibar el próximo miércoles

M. R. eibar. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

La Peña Txinbera de Eibar, agrupación de aficionados del Athletic Club, convoca a sus socios a una Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo miércoles, día 26 de noviembre, en el local de la peña, situado en Zezenbide 7 bajo.

La asamblea se celebrará a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda. El único punto del orden del día será la aprobación de la modificación de los estatutos de la peña, un paso importante en la organización y funcionamiento de la entidad.

La Peña Txinbera anima a todos sus socios a participar, subrayando la importancia de su presencia para decidir sobre los cambios estatutarios que marcarán el futuro de la agrupación rojiblanca en la localidad armera.