Artistas locales inauguran en el Topaleku una exposición sobre el Eibar de ayer y hoy

El Topaleku se convierte desde hoy en un punto de encuentro con la memoria y el presente de la ciudad. Este viernes se inaugura la exposición 'Eibar de ayer y hoy', una muestra colectiva que reúne trabajos de pintores, fotógrafos, dibujantes y otros creadores que, desde miradas muy distintas, han ido retratando la evolución urbana y humana de la en los últimos años. La exposición, organizada en el propio espacio del Topaleku, propone al visitante un recorrido visual por calles, plazas, fábricas, cuestas y barrios que forman parte del imaginario colectivo eibarrés. Las obras dialogan entre sí mostrando contrastes: la ciudad industrial y la de servicios, los talleres de siempre y las nuevas construcciones, las fiestas y la vida cotidiana.