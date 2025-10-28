El Artesanos Juantxo no levanta cabeza y firma su quinta derrota consecutiva El sénior masculino cayó con claridad ante el Mundarro (71-35), y el femenino tampoco pudo evitar la derrota frente al Zast de Zarautz (27-54)

El Artesanos Juantxo no levanta cabeza. El combinado eibarrés cayó por un contundente 71-35 el pasado sábado frente al Astigarragako Mundarro en el polideportivo de la localidad astigartarra. Esta derrota, correspondiente a la sexta jornada de la Primera División Provincial, es la segunda más abultada que ha sufrido hasta ahora el equipo sénior masculino del Eibar Saskibaloia y supone la quinta consecutiva de un equipo que sigue sin encontrar el rumbo.

Los eibarreses, que iniciaron el curso con una victoria ilusionante en su debut liguero, atraviesan un muy mal momento de forma. La falta de acierto en ataque y los problemas defensivos en momentos clave han condenado al equipo a la última posición del grupo 1, con un balance de una victoria y cinco derrotas. Pese a ello, el margen de mejora sigue siendo amplio, ya que tan solo restan ocho jornadas para finalizar la primera fase y una victoria podría devolverlos a la pelea por la media tabla.

El calendario ofrecerá a los armeros una buena oportunidad para reaccionar tras el parón. Su próximo compromiso será en casa, el fin de semana del 8-9 de noviembre, frente al Take Orbela Taberna de Tolosa, un equipo situado en la parte baja de la clasificación con solo dos victorias. El duelo en el polideportivo Ipurua se presenta como una ocasión idónea para recuperar la confianza y dar un paso adelante en la clasificación.

Mientras tanto, el equipo aprovechará el descanso competitivo para analizar errores, reajustar aspectos tácticos y recuperar efectivos con el objetivo de afrontar con más solidez la segunda parte del campeonato.

Por su parte, el combinado sénior femenino tampoco pudo ofrecer mejores noticias. Las armeras cayeron con claridad en Ipurua por 27-54 ante el Zast de Zarautz, un resultado que confirma su difícil inicio de temporada en la Segunda División Provincial. Con cuatro derrotas en cuatro jornadas, las eibarresas cierran la tabla, aunque mantienen intacta la ilusión por revertir la dinámica.

A la vuelta del parón, el equipo viajará para enfrentarse al Luberri Marmarru, que se sitúa en la zona media con una sola victoria y tres derrotas. Será una gran oportunidad para que las armeras estrenen su casillero.

Ambos equipos afrontan este parón con el mismo objetivo: recuperar sensaciones, fortalecer el grupo y preparar bien un tramo de temporada que se antoja decisivo para cambiar el rumbo y volver a disfrutar del baloncesto.