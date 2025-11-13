El Artesanos Juantxo estrena la segunda vuelta con el reto de volver a ganar Tras dos semanas sin competir el equipo visita mañana al Donosti Dolphins, contra quien ya ganó en la ida en Ipurua

El equipo sénior masculino del Eibar Saskibaloia vuelve mañana a la acción con un partido crucial en su lucha por abandonar los puestos bajos de la clasificación. El Artesanos Juantxo visitará al Donosti Dolphins a las 18.00 horas en el polideportivo Benta Berri, en un encuentro correspondiente al inicio de la segunda vuelta de la Primera División Provincial.

Los armeros regresan a la competición tras dos fines de semana de inactividad, motivados primero por el parón liguero del Día de Todos los Santos y, después, por el aplazamiento del duelo previsto en Ipurua ante el Take Orbela Taberna. Este retorno llega en un momento importante para el equipo, que necesita reencontrarse con su mejor versión y recuperar la confianza en su juego para comenzar la remontada.

El partido tiene además un componente simbólico, ya que fue precisamente ante el Donosti Dolphins cuando el Artesanos Juantxo consiguió su única victoria hasta la fecha. En aquella primera jornada disputada en Ipurua, los eibarreses se impusieron por 61-48 firmando un sólido debut. Desde entonces, la falta de regularidad y los errores en momentos clave han castigado a los armeros, que llegan a esta segunda vuelta con la tarea pendiente de revertir la dinámica.

Una victoria en Donostia permitiría al conjunto eibarrés abandonar la última posición y ganar un impulso anímico necesario para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

Las sénior descansan

Por otro lado, el sénior femenino del Eibar Saskibaloia afrontará un fin de semana sin competición. Las armeras descansan tras la derrota del pasado sábado frente al Luberri Marmarru en Donostia y centran ya sus esfuerzos en preparar el próximo compromiso liguero, que les medirá en Ipurua al Aloña Mendi el siguiente fin de semana.