El Artesanos Juantxo cae con claridad en Oñati y busca redimirse en Ipurua

El estreno a domicilio del Artesanos Juantxo en la Primera División Provincial se ha saldado con una derrota contundente. El equipo sénior masculino del ... Eibar Saskibaloia cayó derrotado con claridad por 84-45 en el polideportivo Zubikoa de Oñati frente al Biotz Aloña Mendi, que dominó de principio a fin un encuentro en el que los eibarreses nunca lograron encontrarse cómodos.

El choque, correspondiente a la segunda jornada de liga, evidenció las dificultades que entraña competir fuera de casa en una categoría tan exigente como la Primera Provincial. Tras un debut victorioso en Ipurua frente al Donosti Dolphins, el conjunto armero no pudo mantener la misma intensidad y se vio superado por la solidez local. Por su parte, el Aloña Mendi mostró un gran nivel colectivo, castigando los errores de los armeros y abriendo una brecha en el marcador que resultó insalvable.

Con este resultado, el Artesanos Juantxo desciende de la primera a la cuarta posición del grupo 1, con un balance de una victoria y una derrota, y una diferencia de puntos ahora negativa (106 a favor y 132 en contra). Pese al revés, el equipo confía en recuperar las buenas sensaciones este sábado, cuando regrese a Ipurua para disputar la tercera jornada.

El rival será el Saski Axular, que visitará el polideportivo eibarrés a las 14.30 horas, un equipo que suma los mismos puntos que el de Eibar y que también viene de perder. La cita se presenta como una oportunidad idónea para volver a hacerse fuerte en casa y reconducir la dinámica tras el tropiezo en Oñati. La afición volverá a ser clave para empujar a un equipo que sabe que cada partido cuenta en la lucha por estar entre los cuatro primeros de cara a la segunda fase.