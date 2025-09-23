El Artesanos Juantxo brilla en su debut y vence al Donosti Dolphins en Ipurua El sénior masculino del Eibar Saskibaloia arrancó la Primera Provincial con un sólido 61-48, liderado por el acierto de Willfredo y Anderson

Los integrantes de la plantilla del Artesanos Juantxo de la temporada 2025/26, que ha arrancado con una gran victoria en Ipurua.

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31

El Artesanos Juantxo no pudo tener un mejor debut en la Primera División Provincial. El equipo sénior masculino del Eibar Saskibaloia, que la pasada temporada consiguió el ascenso, estrenó el pasado sábado su nueva andadura en la máxima categoría provincial imponiéndose con autoridad al Donosti Dolphins por 61-48 en el polideportivo Ipurua.

El encuentro fue una fiesta para el combinado eibarrés, que respondió animando al equipo en este estreno histórico. Los jugadores saltaron a la cancha luciendo la nueva equipación oficial del club, que se extenderá también al resto de equipos de la entidad en todas sus categorías. La puesta de largo fue perfecta, con triunfo y buenas sensaciones que invitan al optimismo.

Desde el inicio, los armeros llevaron la iniciativa y marcaron el ritmo del partido. Uno de los grandes protagonistas fue Willfredo, conocido como 'La mamba' en honor al fallecido Kobe Bryant, que firmó una actuación estelar desde el perímetro: anotó cinco triples, tres de ellos de forma consecutiva emulando al propio Kobe, una racha que desarmó al rival y minó la moral del conjunto donostiarra. Su acierto exterior fue clave para abrir brecha en el marcador.

Otro jugador destacado fue Anderson, que brilló en ataque con numerosas canastas y se convirtió en una referencia ofensiva constante para los locales. El buen trabajo colectivo, sumado al compromiso que el equipo viene mostrando desde mediados de agosto en su preparación, se tradujo en una victoria trabajada y convincente.

Con este triunfo inaugural, el Artesanos Juantxo se coloca líder del grupo 1 con una diferencia de puntos positiva de +13. Los armeros comparten liderato con otros tres equipos que también arrancaron la temporada con victoria. El Ordizia se impuso a domicilio al Take Orbela Taberna de Tolosa por 58-67, el Saski Axular venció por 56-65 en la cancha del Elorri Aldapa de Alegia, y el Biotz Aloña Mendi logró un ajustado 51-55 frente al Mundarro en Astigarraga.

En busca de canteranos

Más allá del estreno del primer equipo, el Eibar Saskibaloia ha comenzado ya los entrenamientos en todas sus categorías, tanto masculinas como femeninas. Especial mención merece la escuela de baloncesto, que realiza sus sesiones cada viernes de 17.00 a 19.00 horas en el polideportivo Ipurua. Este espacio está diseñado para jugadores y jugadoras de categoría benjamín y alevín, y todavía mantiene abierto el plazo de inscripción.

El club invita a todas las niñas y niños interesados en iniciarse en el baloncesto a sumarse a la escuela, donde podrán aprender y disfrutar del deporte en un ambiente cercano y formativo. Para formalizar la matrícula se puede contactar a través del teléfono 655 56 55 54, mediante el correo electrónico saskieibar@gmail.com o presencialmente los viernes a las 17.00 horas en el polideportivo Ipurua, donde responsables del club estarán disponibles para atender personalmente a las familias interesadas.

La temporada no ha hecho más que comenzar, pero el Artesanos Juantxo ya ha dejado claro que quiere ser protagonista en su nueva etapa en Primera Provincial.