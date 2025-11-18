El Artesanos Juantxo arranca la segunda vuelta con derrota en Donostia Tras dos semanas de parón el sénior masculino sucumbió ante los Dolphins y encadena siete partidos sin ganar

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10

Tras dos semanas sin competir, el Artesanos Juantxo regresó a la competición el sábado en la Primera División Provincial, aunque el retorno no trajo las noticias esperadas. El Donosti Dolphins se impuso por 79-50 en el polideportivo Benta Berri y prolongó la mala dinámica del equipo eibarrés, que suma ya siete derrotas consecutivas en ocho partidos.

Los armeros afrontaban el inicio de la segunda vuelta con ilusión renovada, recordando además que su única victoria del curso fue precisamente ante los Dolphins, a quienes superaron por 61-48 en la primera jornada en Ipurua. Sin embargo, aquella buena actuación quedó lejos de repetirse en Donostia. El conjunto local dominó el encuentro con claridad y dejó al Artesanos Juantxo tocado en la última posición de la tabla, obligado a reaccionar en los siete partidos restantes para mantener viva la lucha por la permanencia.

Tampoco pudo sonreír el equipo sénior femenino, que el viernes cayó por 58-28 en su visita al Tecnun, también en la capital guipuzcoana. Las armeras acumulan seis derrotas en seis jornadas en la Segunda División Provincial y continúan sin poder estrenarse en la competición. Pese a ello, el equipo sigue trabajando para mejorar sensaciones y buscar un punto de inflexión que les permita empezar a competir con más consistencia.