Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Artesanos Juantxo arranca la segunda vuelta con derrota en Donostia

Tras dos semanas de parón el sénior masculino sucumbió ante los Dolphins y encadena siete partidos sin ganar

Marcos Rodríguez

Eibar.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

Tras dos semanas sin competir, el Artesanos Juantxo regresó a la competición el sábado en la Primera División Provincial, aunque el retorno no trajo las noticias esperadas. El Donosti Dolphins se impuso por 79-50 en el polideportivo Benta Berri y prolongó la mala dinámica del equipo eibarrés, que suma ya siete derrotas consecutivas en ocho partidos.

Los armeros afrontaban el inicio de la segunda vuelta con ilusión renovada, recordando además que su única victoria del curso fue precisamente ante los Dolphins, a quienes superaron por 61-48 en la primera jornada en Ipurua. Sin embargo, aquella buena actuación quedó lejos de repetirse en Donostia. El conjunto local dominó el encuentro con claridad y dejó al Artesanos Juantxo tocado en la última posición de la tabla, obligado a reaccionar en los siete partidos restantes para mantener viva la lucha por la permanencia.

Tampoco pudo sonreír el equipo sénior femenino, que el viernes cayó por 58-28 en su visita al Tecnun, también en la capital guipuzcoana. Las armeras acumulan seis derrotas en seis jornadas en la Segunda División Provincial y continúan sin poder estrenarse en la competición. Pese a ello, el equipo sigue trabajando para mejorar sensaciones y buscar un punto de inflexión que les permita empezar a competir con más consistencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Artesanos Juantxo arranca la segunda vuelta con derrota en Donostia