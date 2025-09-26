El Artesanos Juantxo afronta en Oñati su primera salida en Primera Provincial

El Artesanos Juantxo escribirá este sábado una nueva página en su regreso a la Primera División Provincial. Tras un estreno impecable en la categoría, ... con sólido triunfo por 61-48 frente al Donosti Dolphins en el polideportivo Ipurua, el equipo sénior masculino del Eibar Saskibaloia disputará esta tarde su primer partido a domicilio. La cita será a las 18.00 horas en el polideportivo Zubikoa de Oñati, donde se medirán al Biotz Aloña Mendi.

El encuentro se presenta como una dura prueba para los eibarreses. El conjunto oñatiarra también debutó con victoria el pasado fin de semana, imponiéndose 51-55 a domicilio al Astigarragako Mundarro en un choque muy igualado. Con ese resultado, el Aloña Mendi arrancó la temporada con confianza, situándose en la cuarta posición del grupo 1. Por su parte, el Artesanos Juantxo llega como líder, gracias a la diferencia positiva de 13 puntos lograda en la primera jornada.

Más allá de la clasificación, el duelo de este sábado servirá para medir la capacidad real del conjunto armero en su primera salida del curso. En Ipurua, el equipo ya demostró solidez y determinación, con actuaciones destacadas como la de Willfredo, autor de cinco triples, tres de ellos consecutivos, que decantaron el choque frente al Dolphins, o la de Anderson, muy efectivo en ataque durante todo el partido. Ahora, ante un rival que también ha arrancado con buen pie, se pondrá a prueba la consistencia del grupo lejos del calor de su afición.

El objetivo de los eibarreses en esta primera fase es claro: tratar de mantenerse entre los cuatro primeros del grupo 1 para acceder a la segunda fase en la lucha por el ascenso. La visita a Oñati será una buena vara de medir para valorar si el equipo está en condiciones de pelear en la zona alta o si, por el contrario, el camino pasará por asegurar la permanencia en la categoría.

La plantilla viene trabajando desde mediados de agosto para afrontar este exigente salto de categoría, y la preparación física y táctica de la pretemporada empieza a dar sus frutos. Tras la buena imagen mostrada en la jornada inaugural, el reto será ahora demostrar la misma solidez en un escenario ajeno.

Semana clave del femenino

Por otro lado, el club eibarrés también mira con ilusión a la próxima semana, ya que el equipo sénior femenino del club debutará el próximo sábado, 4 de octubre, en la Segunda División Provincial. Las armeras se estrenarán a domicilio frente al Drunkat Hoops de Donostia, en el polideportivo Altza, donde iniciarán su propia aventura liguera con el objetivo de crecer y asegurar la permanencia en la categoría.

El baloncesto eibarrés vive, por tanto, un inicio de curso vibrante, con los dos equipos sénior del club dando sus primeros pasos en competiciones exigentes y con el respaldo de una ciudad que cada vez se siente más identificada con el proyecto.