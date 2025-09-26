Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El Artesanos Juantxo afronta esta tarde su primer compromiso a domicilio de Primera Provincial. F. MORQUECHO

Eibar

El Artesanos Juantxo afronta en Oñati su primera salida en Primera Provincial

El sénior masculino del Eibar Eskubaloia se medirá al Biotz Aloña Mendi en Zubikoa este sábado a las 18.00 en busca de repetir victoria

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:16

El Artesanos Juantxo escribirá este sábado una nueva página en su regreso a la Primera División Provincial. Tras un estreno impecable en la categoría, ... con sólido triunfo por 61-48 frente al Donosti Dolphins en el polideportivo Ipurua, el equipo sénior masculino del Eibar Saskibaloia disputará esta tarde su primer partido a domicilio. La cita será a las 18.00 horas en el polideportivo Zubikoa de Oñati, donde se medirán al Biotz Aloña Mendi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Artesanos Juantxo afronta en Oñati su primera salida en Primera Provincial

El Artesanos Juantxo afronta en Oñati su primera salida en Primera Provincial