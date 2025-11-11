Arrate Kultur Elkartea organiza actividades sobre artes plásticas y reflexión política

A. E. EIBAR. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Arrate Kultur Elkartea ha organizado una serie de actividades con varias citas culturales que unen artes plásticas, voz colectiva, formación y reflexión social. De momento, la Asociación de Artistas de Gipuzkoa lleva a cabo una exposición colectiva que muestra la diversidad de lenguajes y sensibilidades de sus miembros. Pintura, dibujo, técnicas mixtas y otras propuestas dialogan en un mismo espacio. Junto a las sesiones de canto, la vertiente formativa llega con el taller de óleo impartido por Esteban Oroz, el día 20 a las 18.00 horas en Topaleku con inscripción abierta, el taller está dirigido tanto a quienes quieren iniciarse en la técnica como a personas con experiencia que deseen profundizar en recursos de composición, color y materia pictórica. La presencia de Oroz, con trayectoria reconocida, garantiza una sesión de carácter práctico y pedagógico, en la que la transmisión de oficio convive con la libertad de experimentar.

La programación incorpora también un espacio para la palabra crítica y la reflexión política. El día 24, a las 18.30, se presentará el libro 'El Pradalismo, el ocaso de los JoBuBi' de Ahoztar Zelaieta, un trabajo de investigación periodística que analiza redes de poder, prácticas opacas y mecanismos de influencia en la vida pública vasca.

La cita, organizada en colaboración con la editorial Txalaparta, invita a abordar el lado menos visible de la gestión política y económica, contribuyendo a hacer del tejido cultural un lugar de pensamiento y debate informado. El cierre de este ciclo llegará con la exposición 'Eibar pasado y presente', una muestra de fotografía y pintura que podrá visitarse del 28 de noviembre al 14 de diciembre.

La propuesta traza un recorrido visual por la transformación de la ciudad: de su tejido industrial y obrero a la Eibar contemporánea, con sus cambios urbanísticos, sociales y paisajísticos. Imágenes históricas y miradas actuales se superponen para ofrecer una lectura crítica y afectiva del municipio, reforzando la memoria colectiva y la conexión con el entorno.