Varios bares decoran sus locales en el concurso de pintxos. ECHALUCE

Eibar

Arranca el XXI Concurso de Pintxos con 19 propuestas y voto popular

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40

Comenta

Arrate Kultur Elkartea (AKE) puso en marcha este miércoles al XXI Concurso de Pintxos de Eibar con la participación de 19 participantes. La cita, ... organizada con la colaboración del Ayuntamiento y los hosteleros de Eibar, busca reconocer la creatividad culinaria local y, al mismo tiempo, dinamizar la hostelería con una ruta abierta a toda la ciudadanía. Cada establecimiento presentará un único pintxo —con nombre propio— que deberá estar expuesto en barra durante toda la jornada y listo para su consumo, con un precio entre 2,5 y 3 euros para mantener la oferta homogénea y accesible. Los votos del público se podrán emitir hasta el viernes 31, día en que se retirarán las urnas y, esa misma tarde, se realizará el recuento público en los locales de AKE, abierto a quien desee asistir. Los ganadores se comunicarán la tarde-noche en AKE, La entrega oficial de galardones tendrá lugar el 30 de noviembre, en la Feria de San Andrés.

