El arquitecto Iñaki Uriarte muestra dos siglos de historia de la bicicleta

Portalea acogerá esta tarde a las 19.00 horas la conferencia-diaporama 'Bicicleta, máquina móvil, rápida y bella', a cargo del arquitecto Iñaki Uriarte, un paseo visual por más de dos siglos de historia del velocípedo y por la profunda huella cultural que ha dejado en nuestras ciudades, en el arte y en la vida cotidiana. La charla se enmarca en la exposición 'Errobera artean' del Museo de la Industria Armera, que sitúa a la bicicleta en el centro del relato industrial y artístico de Eibar.

Uriarte, arquitecto y estudioso del patrimonio arquitectónico, industrial y portuario, es una referencia en la documentación de la memoria urbana y fabril, especialmente en torno a la ría de Bilbao desde 1994. Ha trabajado en el inventario de estructuras industriales del País Vasco para Docomomo y es un prolífico articulista en temas de ciudad y arquitectura. Esa mirada de largo alcance es la que aplica ahora al universo de la bicicleta.

La conferencia –en realidad un diaporama por el peso de la imagen en el relato, con alrededor de 130 proyecciones–, nace como reacción cultural al Grand Départ del Tour de France 2023 en Bilbao y su paso posterior por Euskal Herria.

La conferencia se enlaza con 'Errobera artean', la exposición abierta en el Museo de la Industria Armera

A partir de ahí, Uriarte propone al público un viaje que arranca en 1817 con la Draisienne alemana, pasa por el vélocipède y llega a la bicicleta moderna, convertida en «máquina móvil, veloz e incluso bella». En ese recorrido técnico y formal también se detiene en el propio lenguaje: vélo/bicyclette, bicicleta, bizikleta, bicicletta, bicycle... un neologismo que se hace global al ritmo del pedal.

El relato no se queda en la mecánica. Uriarte subraya cómo la irrupción de la bicicleta introdujo hábitos sociales inéditos: el paseo como exhibición pública, la libertad de movimiento, la emancipación femenina ligada a una nueva indumentaria, la atracción por la velocidad y el nacimiento del ciclismo como deporte de masas. Todo ello, en paralelo al desarrollo de la Segunda Revolución Industrial y al despliegue de fábricas que, como ocurrió después en Eibar, diversificaron su producción desde las armas hacia las dos ruedas.

La charla dedica un capítulo específico al caso eibarrés: la reconversión de importantes fábricas de armas y la creación, entre 1923 y 1927, de al menos cuatro firmas de bicicletas que marcaron época. Desde ese punto, la bicicleta se presenta también como pieza central de una cultura obrera e industrial que llega hasta hoy, con Eibar como uno de sus paisajes emblemáticos.

Otro de los ejes de la conferencia es el diálogo entre bicicleta y creación artística. La enorme competencia entre fabricantes generó, desde finales del siglo XIX, un potente repertorio de carteles publicitarios ilustrados por grandes dibujantes, donde la figura femenina se convierte a menudo en protagonista.

Ese «cartelismo del ciclismo» anticipa la presencia de la bicicleta en la literatura, la música y, más tarde, el cine, así como su incorporación a las vanguardias: del romanticismo y el modernismo al futurismo y al arte contemporáneo, la bici aparece como símbolo de modernidad, dinamismo y cambio social. Uriarte aborda también la bicicleta como herramienta de emancipación feminista, vehículo igualador entre clases y pieza clave en la transformación del urbanismo, al cambiar la escala de la ciudad y del cuerpo. En la parte final, se detiene en su musealización y en su fuerza como motivo de diseño e instalación artística: cuadros, ruedas y engranajes reinterpretados en objetos, esculturas y montajes que juegan con la geometría industrial y la memoria del trabajo. La conferencia se enlaza así de forma natural con 'Errobera artean', la exposición del Museo de la Industria Armera que ha llevado la bicicleta al espacio museístico como motor de arte, memoria y revolución cotidiana. Lejos de la nostalgia, la muestra —que conecta la tradición industrial de Eibar con la creación contemporánea— y la charla de Uriarte comparten una misma idea de fondo: la bicicleta no es solo un medio de transporte ni un utensilio deportivo, sino un elemento cultural que ha redefinido nuestra manera de movernos, de producir y de imaginar el futuro.