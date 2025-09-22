Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Las armeras durante un entrenamiento en Areitio. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

Las armeras se preparan para visitar al Levante tras la derrota ante el Granada

El equipo afronta una semana clave con cuatro sesiones de trabajo antes de visitar a un rival directo en la zona baja

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23

El Eibar no ha tenido el arranque soñado en esta temporada de Liga F. Tras caer el sábado por 3-1 en su visita ... al Granada, el equipo de Iñaki Goikoetxea acumula un punto en cuatro jornadas y ocupa la penúltima posición de la tabla. La falta de gol sigue siendo la asignatura pendiente. Apenas llevan un tanto anotado hasta ahora, y además en propia puerta, mientras que la solidez defensiva que ha mostrado en buena parte de los partidos no ha sido suficiente para traducirse en victorias.

