Las armeras se preparan para visitar al Levante tras la derrota ante el Granada

El Eibar no ha tenido el arranque soñado en esta temporada de Liga F. Tras caer el sábado por 3-1 en su visita ... al Granada, el equipo de Iñaki Goikoetxea acumula un punto en cuatro jornadas y ocupa la penúltima posición de la tabla. La falta de gol sigue siendo la asignatura pendiente. Apenas llevan un tanto anotado hasta ahora, y además en propia puerta, mientras que la solidez defensiva que ha mostrado en buena parte de los partidos no ha sido suficiente para traducirse en victorias.

La plantilla ha comenzado la semana con la mirada puesta en el compromiso del próximo domingo en la Ciudad Deportiva de Buñol frente al Levante. Se trata de un duelo directo por la permanencia, ya que las valencianas también han sumado tan solo un punto en lo que va de campeonato y, junto con el Eibar, ocupan actualmente los dos puestos de descenso. El choque se presenta, por tanto, como una oportunidad para que las armeras estrenen su casillero de victorias y tomen aire en una clasificación cada vez más exigente.

El plan de trabajo diseñado por Goikoetxea contempla cuatro sesiones de entrenamiento antes del viaje. Tras la jornada de descanso de este lunes, el equipo vuelve este martes al césped de Areitio a las 11.45 horas. Este miércoles y el jueves se repetirán sesiones matinales en las mismas instalaciones, mientras que el viernes el grupo volverá a descansar. El último entrenamiento de la semana se celebrará el sábado, a las 11.30, en vísperas del desplazamiento a tierras valencianas.

El encuentro ante el Levante se presenta como un punto de inflexión. A pesar de las dificultades ofensivas, el Eibar ha mostrado capacidad competitiva, y ahora afronta la ocasión de sumar su primer triunfo ante un rival directo. El objetivo es claro: dar un golpe de efecto en la tabla, salir de la zona roja y estrenar el casillero de victorias.