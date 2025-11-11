Las armeras preparan la visita del Espanyol

Tras la derrota del pasado sábado en Lezama por 2-0 ante el Athletic al Eibar le toca pasar página y centra ya todos ... sus esfuerzos en preparar su siguiente compromiso liguero, que se disputará este domingo en Ipurua ante el Espanyol a las 18.30 horas. El equipo de Iñaki Goikoetxea ha arrancado la semana con una planificación intensa de entrenamientos para recuperar sensaciones y afianzar el buen trabajo realizado hasta ahora en la Liga F.

Pese al resultado en el derbi ante el Athletic Club, las armeras se mantienen en la décima posición con 10 puntos. En diez jornadas han sumado tres victorias, un empate y seis derrotas, una trayectoria positiva para un conjunto prácticamente nuevo, que afronta su primera temporada con una plantilla profundamente renovada. Con un tercio del campeonato ya disputado, el Eibar está cumpliendo con creces su objetivo de la permanencia, situándose cincpo puntos por encima de la zona roja, y continúa mostrando una evolución clara tanto en el juego como en la cohesión del grupo.

El equipo ha dejado atrás el tropiezo en Lezama, donde el Athletic se impuso con goles de Ane Campos y Ane Azkona. Aun así, el conjunto eibarrés mostró orden y esfuerzo defensivo durante buena parte del encuentro, e incluso dispuso de varias ocasiones en el tramo final para acortar distancias. La imagen fue competitiva, algo que desde el cuerpo técnico se valora como clave para seguir creciendo en las próximas jornadas.

Goikoetxea ha diseñado una semana de cinco sesiones de trabajo en Areitio con el objetivo de llegar en plenitud física y táctica al duelo ante el Espanyol, un rival directo que se sitúa justo por detrás en la clasificación con solo un punto menos. El plan semanal arrancó el lunes y martes con entrenamientos matinales, y continuará este mediodía, a las 12.00 horas. El plan de trabajo se completará con nuevas sesiones el viernes y el sábado a las 11.45 horas. Este jueves será jornada de descanso antes del encuentro dominical.

Para el choque del domingo, el club ha lanzado una promoción especial con el objetivo de atraer aficionados a Ipurua. Cada persona abonada podrá llevar gratuitamente a un acompañante, que podrá recoger su entrada en Orsaixan o en la taquilla 14 desde una hora antes del partido. Las entradas ordinarias mantienen sus precios habituales: diez euros para adultos y cinco para menores de 13 años, mientras que los bebés de hasta tres años no necesitan entrada.

El duelo ante el Espanyol se presenta como una cita importante para consolidar la posición en la tabla y dar un paso más hacia la tranquilidad antes del parón de diciembre.

El Madrid CFF espera en Copa

Además, las armeras ya conocen su rival en la Copa de la Reina: el Madrid CFF, contra el que debutarán en los octavos de final entre el 19 y el 21 de diciembre.

Gracias a su histórica octava plaza en la pasada temporada, el Eibar ha accedido directamente a esta ronda, sin haber disputado las dos fases previas. Será un nuevo desafío para un grupo que sigue creciendo semana a semana, con la vista puesta tanto en afianzar su permanencia en Liga F como en tratar de llegar lo más lejos posible en la Copa.

En Ipurua, este domingo, el equipo se prepara para volver a sentir el calor de su afición en un duelo directo, fundamental para reforzar la confianza y afianzarse en el buen camino de cara a la permanencia que han ido construyendo en este primer tercio.