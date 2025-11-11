Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las armeras, que conocieron este martes a su rival de octavos de final de la Copa de la Reina, se preparan para recibir al Espanyol el domingo. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

Las armeras preparan la visita del Espanyol

Con cinco sesiones de entrenamientos el Eibar se pone a punto para el duelo del domingo en Ipurua, con promoción especial para los socios

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31

Tras la derrota del pasado sábado en Lezama por 2-0 ante el Athletic al Eibar le toca pasar página y centra ya todos ... sus esfuerzos en preparar su siguiente compromiso liguero, que se disputará este domingo en Ipurua ante el Espanyol a las 18.30 horas. El equipo de Iñaki Goikoetxea ha arrancado la semana con una planificación intensa de entrenamientos para recuperar sensaciones y afianzar el buen trabajo realizado hasta ahora en la Liga F.

