Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada

La armera Irati Agirreazaldegi conquista el V Campeonato Anaitasuna

M. R.

eibar.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

La ajedrecista eibarresa Irati Agirreazaldegi, una de las representantes del Club Deportivo Eibar, logró una destacada victoria en el V Campeonato Femenino Anaitasuna-Kakute, disputado el pasado domingo, 26 de octubre, en Azkoitia. El evento, organizado por el club local Anaitasuna, reunió a seis jugadoras en un formato de liga a doble vuelta, lo que garantizó un torneo exigente y lleno de emoción.

Agirreazaldegi se mostró firme desde la primera jornada y completó el campeonato con 7 puntos, liderando la clasificación gracias a una actuación sólida y que destacó por su regularidad. Su triunfo se cimentó en varias victorias frente a rivales de nivel, lo que le permitió coronarse campeona con autoridad.

El podio lo completaron Mónica Gómez Alonso, segunda con 6,5 puntos, y Ane Arriola Sudupe, tercera con 6 puntos, en una competición marcada por la deportividad, el excelente ambiente entre las participantes y la competitividad sana.

Con este triunfo, Irati Agirreazaldegi se convierte en una de las ajedrecistas referentes del club eibarrés. Además, este logro confirma el buen momento que atraviesa esta sección del Depor, que sigue cosechando éxitos en los torneos del territorio, así como en las ligas de ajedrez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  5. 5 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La armera Irati Agirreazaldegi conquista el V Campeonato Anaitasuna