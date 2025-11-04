La armera Irati Agirreazaldegi conquista el V Campeonato Anaitasuna

M. R. eibar. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

La ajedrecista eibarresa Irati Agirreazaldegi, una de las representantes del Club Deportivo Eibar, logró una destacada victoria en el V Campeonato Femenino Anaitasuna-Kakute, disputado el pasado domingo, 26 de octubre, en Azkoitia. El evento, organizado por el club local Anaitasuna, reunió a seis jugadoras en un formato de liga a doble vuelta, lo que garantizó un torneo exigente y lleno de emoción.

Agirreazaldegi se mostró firme desde la primera jornada y completó el campeonato con 7 puntos, liderando la clasificación gracias a una actuación sólida y que destacó por su regularidad. Su triunfo se cimentó en varias victorias frente a rivales de nivel, lo que le permitió coronarse campeona con autoridad.

El podio lo completaron Mónica Gómez Alonso, segunda con 6,5 puntos, y Ane Arriola Sudupe, tercera con 6 puntos, en una competición marcada por la deportividad, el excelente ambiente entre las participantes y la competitividad sana.

Con este triunfo, Irati Agirreazaldegi se convierte en una de las ajedrecistas referentes del club eibarrés. Además, este logro confirma el buen momento que atraviesa esta sección del Depor, que sigue cosechando éxitos en los torneos del territorio, así como en las ligas de ajedrez.