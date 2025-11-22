Areitio acogerá el IV Football Legends Trophy contra el racismo y la discriminación

M. R. Eibar. Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

La SD Eibar Fundazioa, junto al Club de Fútbol de las Naciones Unidas, LaLiga y el Ayuntamiento de Mallabia, celebrará el próximo sábado, 29 de noviembre, la cuarta edición del Football Legends Trophy Against Racism and Discrimination. Se trata de un torneo internacional de fútbol sénior basado en la inclusión, el respeto y la lucha contra el racismo, y en el que participarán SD Eibar, FC ONU, Athletic Club y Real Sociedad.

Esta cuarta edición tendrá un carácter especialmente significativo al disputarse por primera vez en la Ciudad Deportiva de Areitio. Esta elección subraya la voluntad del club armero de abrir las nuevas instalaciones a la comunidad y convertirlas en un motor para la comarca, fortaleciendo al mismo tiempo el papel del club como agente activo en el ámbito deportivo y social.

El Football Legends Trophy nació en 2016 en Ginebra impulsado por el FC ONU, con la colaboración de la SD Eibar, el Stade Nyonnais de Suiza y la UEFA. En 2018, con la incorporación del apoyo de LaLiga, dio un paso adelante para reforzar su dimensión internacional, mientras que la edición de 2019 llevó la competición hasta Túnez. Desde su creación se ha afianzado como una iniciativa de sensibilización centrada en el respeto, la inclusión y la lucha contra cualquier forma de discriminación.