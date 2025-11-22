Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Areitio acogerá el IV Football Legends Trophy contra el racismo y la discriminación

M. R.

Eibar.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07

Comenta

La SD Eibar Fundazioa, junto al Club de Fútbol de las Naciones Unidas, LaLiga y el Ayuntamiento de Mallabia, celebrará el próximo sábado, 29 de noviembre, la cuarta edición del Football Legends Trophy Against Racism and Discrimination. Se trata de un torneo internacional de fútbol sénior basado en la inclusión, el respeto y la lucha contra el racismo, y en el que participarán SD Eibar, FC ONU, Athletic Club y Real Sociedad.

Esta cuarta edición tendrá un carácter especialmente significativo al disputarse por primera vez en la Ciudad Deportiva de Areitio. Esta elección subraya la voluntad del club armero de abrir las nuevas instalaciones a la comunidad y convertirlas en un motor para la comarca, fortaleciendo al mismo tiempo el papel del club como agente activo en el ámbito deportivo y social.

El Football Legends Trophy nació en 2016 en Ginebra impulsado por el FC ONU, con la colaboración de la SD Eibar, el Stade Nyonnais de Suiza y la UEFA. En 2018, con la incorporación del apoyo de LaLiga, dio un paso adelante para reforzar su dimensión internacional, mientras que la edición de 2019 llevó la competición hasta Túnez. Desde su creación se ha afianzado como una iniciativa de sensibilización centrada en el respeto, la inclusión y la lucha contra cualquier forma de discriminación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  10. 10 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Areitio acogerá el IV Football Legends Trophy contra el racismo y la discriminación